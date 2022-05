Worksoft erwirbt KI-gestützte SaaS-Testautomatisierungsplattform eureQa

English German

ADDISON, Texas (USA), May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Worksoft, der führende Anbieter von intelligenter End-to-End-Prozessautomatisierung für komplexe kundenspezifische Anwendungen und Paketlösungen hat heute die Übernahme von eureQa bekanntgegeben, einer KI-gestützten SaaS-Testautomatisierungsplattform, die speziell zum Testen digitaler Anwendungen entwickelt wurde. eureQa bietet No-Code-Performance- und End-to-End-Tests für Web-, mobile, API-, Datenbank- und Paketanwendungen. Sie ermöglicht es Worksoft, die Funktionen seiner umfassenden Automatisierungsplattform Connective Automation , die Unternehmen dabei unterstützt, End-to-End-Geschäftsprozesse besser zu verstehen, zu optimieren und Risiken zu verringern, zu erweitern.



Die Erwartungen und der Wettbewerb sind höher denn je. Daher ist eine überragende Anwendererfahrung zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen aller Branchen geworden. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen Unternehmen in der Lage sein, die gesamte Customer Journey anwendungsübergreifend zu analysieren, zu prüfen und zu optimieren. Die KI-gestützte SaaS-Plattform von eureQa gewährleistet, dass die kundenorientierten Geschäftsprozesse und E-Commerce-Websites auf allen Browsern, Betriebssystemen und mobilen Endgeräten reibungslos und wie erwartet funktionieren. Zusammen mit den Prozessintelligenz- und Testautomatisierungsfunktionen von Worksoft ermöglicht dies den Unternehmen, unabhängig von Technologie und Branche, den Wert ihrer Investitionen zu schützen und optimal auszuschöpfen.

Mit eureQa bietet Worksoft jetzt erweiterte Performance-, mobile und API-Tests und eine umfassende Automatisierungsplattform für Kunden, die ihre Systeme ohne Qualitätseinbußen schnell und in großem Umfang modernisieren möchten. Die Kunden können eine Cloud-, On-Premise- oder Hybrid-Lösung wählen, um das optimale Modell zur Unterstützung ihrer individuellen strategischen Initiativen zu finden.

„eureQa hat eine außergewöhnliche Plattform entwickelt, und wir freuen uns, das Team in die Familie von Worksoft aufzunehmen“,” so Tony Sumpster, CEO, Worksoft. „Dank der KI-gestützten SaaS-Testplattform von eureQa und den zusätzlichen Funktionen in den Bereichen Performance-Tests und mobiles Testen erweitern wir unser Angebot, um eine zuverlässige Plattform zugänglich zu machen, die Ihre Unternehmens- und Technologie-Investitionen ganzheitlich betrachtet, um Qualität zu gewährleisten und einen greifbaren ROI durch Automatisierung zu erzielen.“

Die Cloud-native, plattformübergreifende Lösung von eureQa nutzt KI/ML-Techniken, um selbstheilende Tests und eine autonome Fehlerbehebung für kundenorientierte E-Commerce-Sites im B2C- und B2B-Bereich zu unterstützen und das Risiko für neue Implementierungen, Geschäftsprozessänderungen oder Compliance-Anforderungen zu verringern sowie eine optimale Leistung für Endbenutzer auf allen Geräten und Browsern zu gewährleisten.

„Kunden herausragende digitale End-to-End-Erlebnisse zu bieten, wird immer wichtiger für unseren Erfolg“, kommentiert Badri Nittoor, Gründer und CEO von eureQa. „Unsere gemeinsame Kompetenzen bieten den Kunden eine flexible, stabile Plattform, die die Validierung und Ausführung über die gesamte Anwendungslandschaft der Unternehmen hinweg unterstützt und es den Unternehmen ermöglicht, die Freigabegeschwindigkeit zu beschleunigen, Fehler zu reduzieren und das Benutzererlebnis zu verbessern.“

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, nehmen Sie an einem gemeinsamen Webinar von eureQa und Worksoft teil und erfahren Sie, wie die konsolidierte Lösung die Art und Weise revolutionieren wird, wie Unternehmen End-to-End-Automatisierung anwenden und einsetzen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, um laufende Veränderungen zukunftssicher zu gestalten und die Transformation zu beschleunigen.

Über Worksoft

Worksoft bietet weltweit führenden Unternehmen konnektive Automatisierung und automatisiert den gesamten Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses, von der Prozessintelligenz über das Testen bis hin zu RPA. Unsere Automatisierung ohne Programmierbedarf ermöglicht es Geschäftskunden und IT-Abteilungen, Automatisierungen zu entwickeln und zu beschleunigen. Sie bietet Unternehmen 360-Grad-Einblicke in die Prozesse, um die Entwicklung und Wiederverwendung von Testautomatisierungen in der Produktion zu priorisieren und zu beschleunigen und dadruch maximale Effizienz und Skalierbarkeit zu erreichen. Worksoft unterstützt Unternehmen dabei, die Projektzeiten zu verkürzen und datengesteuerte Qualität für komplexe kundenspezifische und Unternehmens-End-to-End-Anwendungen zu gewährleisten, darunter u. a. SAP, Oracle, Salesforce, Workday®, SuccessFactors, ServiceNow. Analysten und führende Systemintegratoren (SI) erkennen Worksoft als führenden Anbieter für SAP-Tests an und haben die Automatisierung in ihre ERP-Praktiken integriert, um ihre Agile-, DevOps- und SAFe-Methoden zu unterstützen und Transformationsinitiativen zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.worksoft.com .

Über eureQa

eureQa ist eine Plattform für digitale Sicherheit und wurde speziell für das Testen digitaler Anwendungen weltweit führender Unternehmen entwickelt. eureQa ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden auf allen Geräten und in allen Browsern ein optimales Benutzererlebnis bei der Nutzung der digitalen Anwendungen zu gewährleisten. eureQa bietet End-to-End-Tests für Web-UI, mobile Apps, API und Datenbanken. Mit KI zur Beschleunigung der Automatisierung und maschinellem Lernen für selbstheilende, zuverlässige Tests mit automatischer Ursachenanalyse ermöglicht eureQa Teams, den Testanforderungen einen Schritt voraus zu sein. Durch die Durchführung von Funktions-, API-, Performance- und Kompatibilitätstests auf einer einheitlichen Plattform können Unternehmen zuverlässige und herausragende digitale Erlebnisse liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sayeureqa.com .

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Liz Blackman, eblackman@worksoft.com , oder +1 (972) 993-0400.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8a2c37a-a4ea-4e1f-9eae-d038a72816b6/de