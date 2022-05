Bombardier accroît ses capacités de maintenance et de réparation à son escale de maintenance en ligne du Bourget

English French

Située sur une importante plaque tournante, l’escale de maintenance en ligne du Bourget bénéficie de plus de techniciens et son espace de hangar a été accru de plus de 30 000 pieds carrés (plus de 3 000 mètres carrés)

La capacité de maintenance légère, soit programmé ou non programmé, ainsi que le rayon d’action et le temps de réponse des équipes d’intervention mobile ont été augmentés.

L’expansion constitue une autre étape dans l’initiative de l’entreprise visant à rapprocher de ses clients, ses services, ses pièces et son savoir-faire de premier ordre d’équipementier d’origine.





GENÈVE, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’expansion de son escale de maintenance en ligne située à l’aéroport du Bourget, près de Paris, afin d’accroître ses services de maintenance et de réparation pour ses clients européens. L’établissement est situé stratégiquement dans l’un des aéroports d’aviation d’affaires les plus occupés d’Europe, et cette expansion constitue une autre étape dans l’élan que connaît l’entreprise pour rester en tête de l’industrie dans ses activités de service après-vente en rapprochant de ses clients, ses services, ses pièces et son savoir-faire de premier ordre d’équipementier d’origine.

Bombardier a récemment renforcé les effectifs de son escale de maintenance en ligne du Bourget, établie en 2018, et a ajouté plus de 30 000 pieds carrés (plus de 3 000 mètres carrés) d’espace de hangar pouvant accueillir en même temps jusqu’à trois avions Global 7500, ou jusqu’à six avions Learjet ou Challenger. Cette expansion a accru ses créneaux de maintenance légère programmée, ainsi que ses services de maintenance non programmée, ses services sur avions immobilisés au sol (priorité AOG) et les services de stationnement actuellement fournis par l’escale de maintenance en ligne. L’espace et les techniciens supplémentaires sont prêts à rehausser le rayon d’action et le temps de réponse de l’équipe d’intervention mobile locale de Bombardier. Les projets à court terme comprennent également l’ajout de services de maintenance dans des ateliers de roues et de batteries d’accumulateurs.

« Dans le cadre de l’élargissement actif de notre empreinte mondiale de service, nous offrons sans cesse à nos clients d’avions d’affaires plus d’occasions de tirer parti des capacités d’équipementier d’origine de haut niveau de Bombardier sous forme d’expertise, d’infrastructure et de technologie d’avions connectés visant à répondre de la façon la plus complète à leurs besoins de maintenance, a déclaré Anthony Cox, vice-président, Soutien à la clientèle de Bombardier. Nos capacités supplémentaires de maintenance légère et de maintenance en ligne et nos solutions de stationnement à cet emplacement stratégique viennent compléter notre offre existante de révision générale à Berlin et à Londres et assurer les clients de notre escale de maintenance en ligne déjà populaire du Bourget de pouvoir bénéficier dès maintenant d’un plus large éventail d’options supérieures de service dans la région. »

Notre établissement du Bourget est certifié pour accueillir les avions Learjet 60 et Learjet 75, ainsi que pour les biréacteurs d’affaires des séries Challenger et Global, dont l’avion phare de Bombardier, l’avion Global 7500, et son nouvel avion couronné d’un prix, l’avion Challenger 3500.

Les clients d’avions d’affaires Learjet, Challenger et Global, de plus en plus nombreux dans la région, sont bien servis par les sept escales européennes de maintenance en ligne de Bombardier ainsi que par de nombreux établissements de service agréés, ainsi que par les centres de service Bombardier situés à l’aéroport de Berlin-Brandebourg et à l’aéroport de Londres-Biggin Hill qui offrent des services de révision générale, du nez à la queue des avions. Les autres escales de maintenance en ligne de la région sont situées à Londres-Luton, au Royaume-Uni; à Linz, en Autriche; à Nice et à Cannes, en France; ainsi qu’à Milan et à Olbia, en Italie.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global, Global 7500, Challenger, Challenger 3500, Learjet, Learjet 60 et Learjet 75 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Communications

Bombardier

514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com



Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86243c6f-d8a0-4bdf-ba44-e885ec72ad7d/fr