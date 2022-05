LeddarTech kündigt feierliche Eröffnung des Sensor Fusion and Perception Development Center in Tel Aviv, Israel, am 9. Juni 2022 an

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC und TEL AVIV, Israel, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, die offizielle Eröffnung des LeddarTech Sensor Fusion and Perception Development Center in Tel Aviv, Israel, am 9. Juni 2022 um 15:00 Uhr (IST) bekanntzugeben.



Gastgeber der Veranstaltung sind Charles Boulanger, CEO von LeddarTech, und Ronny Cohen, Vice-President und General Manager ADAS and AD Sensor Fusion and Perception. Bei dieser Veranstaltung werden nicht nur Gäste und Würdenträger im Zentrum willkommen geheißen, sondern auch unsere hochqualifizierten und professionellen Ingenieure und ihr Beitrag zu unserer Technologieentwicklung gewürdigt.

Die Veranstaltung wird in lockerer Atmosphäre durchgeführt, mit Essen, Getränken und Werbegeschenken. Außerdem gibt es einen Gastvortrag von Dr. Ami Appelbaum, Vorsitzender der Innovationsbehörde und Chefwissenschaftler am Ministerium für Wirtschaft und Industrie in Israel, der zum Thema „Intelligente Mobilität - Potenzial, Chancen und Risiken für Israel“ sprechen wird. Darüber hinaus haben die Gäste Gelegenheit, das Team kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich Vorführungen der Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision ™ anzusehen. Diese Plattform ermöglicht ADAS und AD der Stufen 2-5 für Straßen- und Geländefahrzeuge. LeddarVision kombiniert KI- und Computer-Vision-Technologien sowie tiefe neuronale Netze mit Recheneffizienz, um die Leistung von ADAS/AD-Sensoren und -Hardware zu verbessern, die für die Planung des Fahrwegs wichtig sind, und gleichzeitig ein sichereres autonomes Fahren mit besserer Erkennung zu ermöglichen.

„Ich bin sehr stolz, Gastgeber dieser Veranstaltung in Israel zu sein“, so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Unser Team in Israel hat mit Unterstützung unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Quebec und Ontario bei der Entwicklung der bahnbrechenden Rohdatenfusions- und Wahrnehmungstechnologie hervorragende Arbeit geleistet.“ Weiter erklärte Charles Boulanger: „Das Sensor Fusion and Perception Development Center in Tel Aviv ist ein echter Erfolg für LeddarTech, da wir weiter expandieren und mit einigen der besten Talente der Welt zusammenarbeiten“.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet. Es handelt sich um ein Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffiziente Wahrnehmungslösungen, die von ADAS der Stufe 2 bis hin zu vollständiger Autonomie der Stufe 5 mit LeddarVision™ skalierbar sind, einer Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt. Des Weiteren unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Zulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie dem digitalen Strahlführungsgerät LeddarSteer™ und der LeddarEngine™, die auf der Leddar™-Technologie von LeddarTech basiert und patentierte Techniken zur Signalerfassung und -verarbeitung einsetzt, um bei geringeren Kosten ein detaillierteres und klareres Rückgabesignal zu erzeugen. Die LeddarEngine besteht aus einem hochintegrierten, skalierbaren LiDAR-SoC und einer Softwarekombination, die LiDAR-Entwicklern und Tier-1-2-Zulieferern die Möglichkeit bietet, ihre eigenen LiDAR-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen ist mit über 120 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Anlegerkontakt: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.