レダーテック (LeddarTech) が、2022年6月9日、イスラエル、テルアビブにセンサーフュージョンおよび知覚開発センターのグランドオープンを発表

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ケベックおよびテルアビブ , May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最も柔軟で堅牢かつ正確なADASおよびADセンシング技術を提供するグローバルリーダーである レダーテック (LeddarTech) ®は、レダーテックのセンサーフュージョンおよび知覚開発センターが、イスラエルのテルアビブにおいて、6月9日午後3時 (イスラエル標準時)、公式グランドオープンすることを発表した。



このイベントは、レダーテックのCEOであるチャールズ・ブーランガー (Charles Boulanger) と、ADASおよびADセンサーフュージョン&パーセプション(ADAS and AD Sensor Fusion and Perception) の副社長兼ゼネラルマネージャー (Vice-President and General Manager) であるロニー・コーエン (Ronny Cohen) が主催する。このイベントは、ゲストや要人をセンターに迎えるだけでなく、熟練したプロのエンジニアと技術開発への貢献を祝うものでもある。

イベントは、飲食や景品を備えたカジュアルなミキサースタイルで運営される。イノベーションオーソリティ会長 (Chairman of the Innovation Authority) であり、イスラエルの経済産業省のチーフサイエンティスト (Chief Scientist at the Ministry of Economy and Industry) であるアミ・アッペルバウム博士 (Dr. Ami Appelbaum) による、「スマートモビリティ-イスラエルの可能性、機会、リスク (Smart Mobility – Israel’s Potential, Opportunities and Risks) 」についてのゲストスピーカー・プレゼンテーションも行われる。更に、ゲストはチームやネットワーク、そして LeddarVision ™センサーフュージョンおよび知覚プラットフォームのデモンストレーションを観ることができる。このプラットフォームは、レベル2〜5のADASおよびADのオンロードおよびオフロード車両を可能とする。LeddarVisionは、AIとコンピュータービジョンのテクノロジー、および計算効率を備えたディープニューラルネットワークを組み合わせて、ADAS/ADセンサーのパフォーマンスをスケールアップし、検出精度を高めたより安全な自動運転と共に、運転経路の計画に不可欠なハードウェアを提供する。

レダーテックのCEOであるチャールズ・ブーランガー (Mr. Charles Boulanger) は次のように述べている。「イスラエルでこのイベントを主催できることを光栄に思います。当社のイスラエルチームは、ケベックとオンタリオのR&D施設のサポートにより、画期的な生データの融合と認識技術を開発するという素晴らしい仕事をしてきました」。チャールズ・ブーランガーは以下のように続けている「テルアビブのセンサーフュージョンおよび知覚開発センターは、当社が拡大を続け、世界で最も優れた人材の一部と関わっていく上で、レダーテックにとって真の成果であると言えます」

レダーテックについて

LeddarTechは2007年に設立された包括的なエンドツーエンドの環境センシング企業であり、顧客がセンシング、フュージョン、認識などの重要な課題をバリューチェーン全体で解決できるよう支援している。同社は、生データのセンサーフュージョンと認識プラットフォームで、さまざまなセンサータイプや構成から包括的な3D環境モデルを生成するLeddarVision™を駆使し、レベル2のADASからレベル5の完全な自律性までスケーラブルな費用対効果の高い認識ソリューションを提供している。レダーテックはまた、LeddarSteer™デジタルビームステアリングやLeddarEngine™などの主要なテクノロジービルディングブロックを使用して、LiDARメーカーとTier1-2自動車サプライヤーをサポートしている。これは、特許取得済みの信号取得および処理技術を採用したレダーテックのLeddar™テクノロジーに基づいて構築されており、よりリッチでクリーンなリターン信号を低コストで生成する。レダーエンジンは、高度に統合されたスケーラブルなLiDAR SoCとソフトウェアの組合せで構成されており、LiDAR開発者とTier 1~2自動車サプライヤーが独自のLiDARソリューションを設計できるようになる。同社は、最先端の自動車およびモビリティ・リモートセンシング・アプリケーションにおいて複数の技術革新を行っており、120以上の特許を取得済みまたは出願中であり、ADASと自律走行機能を強化している。

レダーテックについての詳細情報は以下から入手可能である: www.leddartech.com 、 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 、 YouTube 。

問い合わせ先:

レダーテック (LeddarTech Inc.)

グローバルマーケティング&コミュニケーション担当ヴァイスプレジデント

ダニエル・アイトケン (Daniel Aitken)

TEL:+ 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資家向けの問い合わせ先: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRatorおよび関連ロゴは、LeddarTech Inc.およびその子会社の商標または登録商標である。その他すべてのブランド、製品名、マークは、それぞれの所有者の製品またはサービスを識別するために使用される商標または登録商標である場合がある。