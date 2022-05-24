LeddarTech宣布其传感器融合和感知开发中心将于2022年6月9日在以色列特拉维夫盛大开幕

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加拿大魁北克和以色列特拉维夫, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最灵活、最稳固和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先提供商LeddarTech®很高兴地宣布，LeddarTech的传感器融合和感知开发中心将于6月9日下午3:00（以色列夏令时）在以色列特拉维夫正式盛大 开幕。



本次活动将由LeddarTech首席执行官Charles Boulanger和ADAS及AD传感器融合与感知副总裁兼总经理Ronny Cohen共同主持。除了欢迎客人和政要光临该中心外，此次活动也是对我们高技能的专业工程师们以及他们对技术发展的贡献进行致敬。

此次活动将以休闲方式进行，提供食品、饮料和赠品。同时，以色列创新管理局主席兼经济和工业部首席科学家Ami Appelbaum博士也将作为嘉宾发表题为“智能出行——以色列的潜力、机会和风险”的演讲。此外，嘉宾将有机会与公司团队见面，交流并观看LeddarVision™传感器融合和感知平台的演示。该平台支持公路和越野车辆的2-5级ADAS和AD。LeddarVision将人工智能、计算机视觉技术和深度神经网络与计算效率相结合，以提升ADAS/AD传感器以及对规划驾驶路径至关重要的硬件的性能，同时提供更好的检测性能以实现更安全的自动驾驶。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“我很荣幸能在以色列主持这次活动。在我们魁北克和安大略研发机构的支持下，我们以色列团队完成了一项非凡的工作，开发出了开创性的原始数据融合和感知技术。” Boulanger先生总结道：“在特拉维夫开设传感器融合和感知开发中心是LeddarTech在不断扩展和吸引全球一些顶尖人才方面的一项真正成就。”

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过LeddarSteer™数字光束控制和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。LeddarEngine™基于LeddarTech的Leddar™技术，采用获得专利的信号采集和处理技术，以较低成本生成更丰富和更清洁的回波信号。LeddarEngine由高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合组成，能够帮助LiDAR开发商和1-2级汽车供应商设计他们的LiDAR解决方案。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过120项。

关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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