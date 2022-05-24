LeddarTech 宣佈感應器融合與感知開發中心將於 2022 年 6 月 9 日在以色列特拉維夫開幕

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加拿大魁北克和以色列特拉維夫, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最靈活、強大和準確的先進輔助駕駛系統 (ADAS) 和無人駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者 LeddarTech® 欣然宣佈 LeddarTech 在以色列特拉維夫的 Sensor Fusion and Perception Development Center（感應器融合與感知開發中心）於 6 月 9 日下午 3 時 （印度標準時間）正式開幕。

活動將由 LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 及 ADAS 與 AD 感應器融合及感知部副總裁兼總經理 Ronny Cohen 主持。除歡迎各位嘉賓和代表參觀中心外，活動還慶祝公司的技術技術和專業工程師為我們的技術發展作出貢獻。

活動將採用休閒無酒精形式，將提供食物、飲品及禮品。以色列創新局主席兼經濟工業部首席科學家 Ami Appelbaum 博士將會發表演講，屆時將討論《Smart Mobility – Israel’s Potential, Opportunities and Risks》（智能流動 – 以色列的潛能、機遇和風險）。此外，賓客也將有機會與團隊會面、發展網絡和觀看 LeddarVision™ 感應器融合與感知平台的示範。平台可實現 2-5 級 ADAS 和 AD 路上與越野車輛。LeddarVision 將人工智能與電腦視覺技術與深層神經網絡與運算效率互相結合，以擴展規劃駕駛路線所需的 ADAS/AD 感應器和硬件性能，同時以更強的檢測提供更安全的自動駕駛。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「我對能在以色列舉辦這項活動引以為傲。在以色列的團隊在魁北克和安大略省的研發機構提供支持下，我們成功開發突破性的原始數據融合和感知技術。」 Boulanger 先生續稱：「特拉維夫的感應器融合與感知開發中心標誌著 LeddarTech 的真正成就，因為我們將繼續擴展及任用全球不少最優秀的人才。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵的技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數碼波束控制和 LeddarEngine™，它建立在 LeddarTech 的 Leddar™ 技術之上，採用專利訊號採集及處理技術，以更低的成本產生更豐富、更清晰的返回訊號。LeddarEngine 由高度整合的可擴展 LiDAR SoC 和軟件組合組成，讓 LiDAR 開發人員和 1-2 級汽車供應商能夠設計自己的 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 120 項的專利技術（已授予或申請中）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

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聯絡人：

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｜電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232)｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡：InvestorRelations@leddartech.com

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