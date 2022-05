KBC Groupe: KBC Bank Ireland prend note de la décision de la CCPC d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, 24 mai 2022 (8 h 00 CEST, avant l'ouverture de la Bourse)

KBC Bank Ireland prend note de la décision de la CCPC d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group

Aucune action immédiate pour les clients.

Le 16 avril 2021, KBC Groupe a annoncé que KBC Bank Ireland avait conclu un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group. Le 22 octobre 2021, KBC Bank Ireland a conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland, en vertu duquel cette dernière acquerrait la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants sera également acquis dans le cadre de la transaction.

Hier, le 23 mai 2022, la transaction a reçu le feu vert de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC). La déclaration de la CCPC est disponible sur son site web.

Les clients de KBC ne doivent pas prendre de mesures immédiates à la suite de cette annonce étant donné que l'accord reste soumis à l'approbation ministérielle.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

KBC Groupe:

Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communication/

Porte-parole, KBC Groupe

Tél. +32 2 429 85 45 - E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be , pressofficekbc@kbc.be

Site Internet : www.kbc.com

Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe

Tél. +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

Bank of Ireland:

Damien Garvey, Head of Group External Communications and Public Affairs, Group Corporate Affairs, Bank of Ireland

Tél. +353 - E-mail: Damien.garvey@boi.com

Darach O’Leary, Head of Group Investor Relations, Bank of Ireland

Tél. +353 (0) 87 948 0650 - E-mail: Darach.oleary@boi.com

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO - Tél. + 353 86 805 87 64 joe.carmody@edelman.com

* Cette annonce contient des informations privilégiées.

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.



KBC Groupe SA



Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles



Viviane Huybrecht



Directeur Communication Corporate/



Porte-parole



Tél. 02 429 85 45







Service presse



Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens



Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer



Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé



Tél. 02 429 85 44 Sofie Spiessens



pressofficekbc@kbc.be Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com



Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group



Restez au courant de nos solutions innovantes



Pièce jointe