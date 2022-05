KBC Groep: KBC Bank Ireland neemt nota van de beslissing van de CCPC om de verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group goed te keuren.

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, 24 mei 2022, 8 uur CEST (vóór beurstijd)

KBC Bank Ireland neemt nota van de beslissing van de CCPC om de verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group goed te keuren.

Geen onmiddellijke acties voor klanten.

Op 16 april 2021 kondigde KBC Groep aan dat KBC Bank Ireland een principeakkoord had gesloten met Bank of Ireland Group. Op 22 oktober 2021 sloot KBC Bank Ireland een juridisch bindende overeenkomst met Bank of Ireland, waarbij Bank of Ireland vrijwel alle performing kredieten en deposito's van KBC Bank Ireland zou overnemen. Daarnaast zal als onderdeel van de transactie ook een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen (NPE's) worden verworven.

Gisteren, 23 mei 2022, heeft de transactie de goedkeuring gekregen van de Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC). De verklaring van de CCPC is publiek beschikbaar op hun website.

KBC-klanten hoeven geen onmiddellijke actie te ondernemen naar aanleiding van deze mededeling, aangezien de overeenkomst nog een ministeriële goedkeuring vereist.

* Deze mededeling bevat voorkennis.

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



