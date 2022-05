MacGregor on saanut merkittävän tilauksen toimittaa RoRo-laitteiston kolmeen hybridikäyttöiseen RoPax-alukseen

English Finnish



CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 24.5.2022 klo 10.00



Cargoteciin kuuluva MacGregor toimittaa RoRo-laitekokonaisuudet kolmeen ympäristöystävälliseen, matalapäästöiseen RoPax-alukseen. Kukin alus toimii neljällä LNG-moottorilla, joiden on mahdollista käyttää tukena myös akkuja (hybridi). Nämä RoPax-alukset rakennetaan puolalaisen Remontowa Holding -laivanrakennusyhtiön suurimmalla telakalla, Remontowa Shiprepair Yard S.A:lla. Laivat on tilannut puolalainen Polskie Promy -varustamo, joka kuuluu Polska Żegluga Morska (PŻM) -yhtiöön.



Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.



MacGregorin saama tilaus käsittää alusten keula- ja peräramppien, porttien, RoRo-laitteiden sekä sisäpuolisten ramppien ja ovien suunnittelun, valmistuksen, kuljetuksen sekä tuen asennuksen aikana. MacGregorin keularamppiratkaisu ja jatkuvakiristeinen kiinnitysjärjestelmä lisäävät aluksen toiminnan tehokkuutta, koska ne mahdollistavat lastaamisen kahdessa tasossa ja lyhentävät näin laivan satamassa tarvitsemaa aikaa.



”Remontowa tunnetaan ammattitaidostaan, korkeasta laadustaan ja ympäristöystävällisyyteen pyrkivistä tavoitteistaan. On suuri ilo, että he luottavat osaamiseemme ja pitkään kokemukseen ja ovat valinneet meidät toimittamaan RoRo-laitteet kolmeen RoPax-alukseen”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.



“On hienoa, että voimme myös tukea asiakkaamme panostusta ympäristöystävällisyyteen, koska lyhyemmät lastausajat vähentävät polttoaineen kulutusta”, hän jatkaa.



Lisätiedot:



Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

Puh. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com



Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor

Puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com





MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite