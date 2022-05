Selligent Marketing Cloud steigert Kundenengagement mit neuen Smart Subject-Funktionen

English French German Italian

BRÜSSEL, Belgien und NASHVILLE, USA, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent) , die intelligente Omnichannel Marketing Automation Plattform und Marke der CM Group, gab heute die Einführung von Smart Subject bekannt - einer KI-basierten Funktion zur Optimierung individueller Betreffzeilen, um Kampagnenleistung zu verbessern und manuelle Arbeit des Marketers bei der Erstellung von Betreffzeilen zu reduzieren. Smart Subject wurde zusammen mit einer Reihe anderer neuer KI-Funktionen entwickelt und hilft Marken in einem überfüllten Posteingang aufzufallen und das personalisierte Marketing in verschiedenen Sprachen zu verbessern.



Mit Smart Subject können Marketer jedem Kontakt in ihrem Segment die optimale Betreffzeile senden. Dafür machen sie Gebrauch von folgenden Funktionen:

Automatische Anpassung der Betreffzeile : Die Selligent-Engine nutzt Natural Language Processing und findet die optimale Betreffzeile für jeden Kontakt.

: Die Selligent-Engine nutzt Natural Language Processing und findet die optimale Betreffzeile für jeden Kontakt. Sofortiges Feedback : Smart Subject kann ermitteln, welcher Prozentsatz eines Segments positiv reagieren wird, sodass Marketer Anpassungen vornehmen und Varianten erstellen können, bevor sie eine Kampagne einplanen.

: Smart Subject kann ermitteln, welcher Prozentsatz eines Segments positiv reagieren wird, sodass Marketer Anpassungen vornehmen und Varianten erstellen können, bevor sie eine Kampagne einplanen. Virtuelle Profile : Die KI erstellt ein virtuelles Profil aus Wörtern und Sätzen, die bei einzelnen Kontakten bereits für Engagement gesorgt haben, und ermöglicht so eine Optimierung in der Zukunft.

: Die KI erstellt ein virtuelles Profil aus Wörtern und Sätzen, die bei einzelnen Kontakten bereits für Engagement gesorgt haben, und ermöglicht so eine Optimierung in der Zukunft. Unterstützung mehrerer Sprachen: Smart Subject unterstützt alle EU-Sprachen innerhalb einer einzigen Schnittstelle und gibt Feedback darüber, was in welcher Sprache am besten ankommt.

Smart Subject ermöglicht es den für das Marketingverantwortlichen, ihr Kundenengagement zu optimieren und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Funktion wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Marketern erhebliche Zeiteinsparungen zu ermöglichen und neue Fähigkeiten bereitzustellen, die nur durch eine KI-gesteuerte Verarbeitung der natürlichen Sprache erreichbar sind. Smart Subject sorgt für effizientere Arbeitsabläufe und verbessert gleichzeitig die Leistung. KI-gestützte Eins-zu-eins-Optimierung bedeutet, dass jene Sätze und Wörter verwendet werden, die Öffnungsraten für Zielsegmente erhöhen. Mit sofortigem Feedback, noch bevor eine E-Mail überhaupt versendet wird, sorgt Smart Subject dafür, dass Marketer mit ihren Kunden Schritt halten können.

„E-Mail ist ein wichtiges Bindeglied für Kunden und Interessenten, aber die Kampagnenverbesserung kann ohne die richtigen Tools frustrierend sein. Wir bieten eine KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, die Marketern hilft, jeden Kunden mit effektiveren Nachrichten zu erreichen und gleichzeitig die manuelle Arbeit zu reduzieren“, so Ben Burns, Senior Product Marketing Manager bei Selligent Marketing Cloud. „Smart Subject verbessert automatisch die Kampagnenrelevanz in allen Sprachen und auf individueller Ebene, sodass jeder Empfänger die bestmögliche Botschaft erhält – und sodass Marketer die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.“

Über Selligent Marketing Cloud

Selligent, eine Marke der CM Group, ist eine intelligente Omnichannel Marketing Automation Plattform. Die dynamische Technologieplattform liefert Dateneinblicke, die es Unternehmen ermöglichen, personalisierte und wertvolle Kundenbeziehungen zu schaffen. Dies führt zu überzeugenden Ergebnissen auf allen Kanälen. Mit Teams in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem globalen Partnernetzwerk verfolgt Selligent die Mission, Marketing persönlich zu gestalten. Mehr als 700 weltweite Marken aus den Bereichen Einzelhandel, Reisen & Gastronomie, Medien, Unterhaltung & Verlagswesen sowie Finanzdienstleistungen vertrauen Selligent bei der Durchführung ihrer Marketingprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter www.selligent.com , alternativ können Sie Kontakt mit unserem Team über Twitter oder LinkedIn aufnehmen oder unseren Blog lesen.

PR-Kontakt: