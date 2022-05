Selligent Marketing Cloud booste l’engagement client grâce à de nouvelles fonctionnalités d’Intelligence Artificielle

English French German Italian

BRUXELLES, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent), la plateforme spécialisée dans le marketing omnicanal et marque du groupe CM, annonce aujourd'hui le lancement de Smart Subject, une fonction d'optimisation individuelle de l'objet des e-mails basée sur l'IA qui améliore les performances des campagnes et réduit le travail manuel de création par les marketers. Smart Subject, ainsi qu'une série d'autres nouvelles fonctionnalités d'IA, est conçu pour aider les marques à se démarquer dans les boîtes mail souvent surchargées, en améliorant le marketing personnalisé, et ce dans toutes les langues.



Avec Smart Subject, les spécialistes du marketing peuvent utiliser la ligne d'objet optimale pour chaque contact de leur segment grâce à l'utilisation de :

Correspondance automatique des lignes d'objet : l e moteur de Selligent, basé sur le traitement du langage naturel, détermine la ligne d'objet optimale pour chaque contact.

e moteur de Selligent, basé sur le traitement du langage naturel, détermine la ligne d'objet optimale pour chaque contact. Retour d'information instantané : Smart Subject peut identifier le pourcentage d'un segment qui répondra positivement, ce qui permet aux spécialistes du marketing de procéder à des ajustements et de créer des variantes avant de programmer une campagne.

Smart Subject peut identifier le pourcentage d'un segment qui répondra positivement, ce qui permet aux spécialistes du marketing de procéder à des ajustements et de créer des variantes avant de programmer une campagne. Profils virtuels : L'intelligence artificielle crée un profil virtuel de mots et de phrases qui ont précédemment suscité l’engagement pour chaque contact, en vue d'une optimisation future.

L'intelligence artificielle crée un profil virtuel de mots et de phrases qui ont précédemment suscité l’engagement pour chaque contact, en vue d'une optimisation future. Gestion multi-langues : Smart Subject prend en charge toutes les langues de l'UE au sein d'une interface unique, fournissant un retour d'information sur ce qui résonne le mieux dans chaque langue.

Smart Subject permet de se différencier et d'optimiser l’engagement client. Conçu pour aider les marketers à gagner un temps considérable et à exploiter de nouvelles fonctionnalités uniquement rendues possibles grâce au traitement du langage naturel par l'IA, Smart Subject permet d'améliorer l'efficacité des workflows tout en améliorant les performances. Grâce à cette optimisation individuelle, les spécialistes du marketing utilisent les phrases et les mots qui stimulent les taux d'ouverture pour leurs segments cibles. Avec un retour d'information instantané avant même l'envoi d'un courriel, Smart Subject permet aux spécialistes du marketing d'évoluer à la vitesse de leurs clients.

“L'e-mail est un élément essentiel dans la relation avec ses clients et ses prospects, mais apporter des améliorations aux campagnes peut être décourageant sans les bons outils. Notre nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA facilite la prise de décision et aide les spécialistes du marketing à atteindre chaque client avec un message plus efficace tout en réduisant le travail manuel", a déclaré Ben Burns, Senior Product Marketing Manager chez Selligent Marketing Cloud. "Smart Subject améliore automatiquement la pertinence des campagnes dans toutes les langues, au niveau individuel, afin que chaque destinataire reçoive le meilleur message possible et que les marketers obtiennent les meilleurs résultats possibles."

A propos de Selligent Marketing Cloud

Selligent Marketing Cloud, une marque de CM Group, est une plateforme avancée du cloud, spécialisée dans le marketing omnicanal et l'expérience client. Sa technologie innovante, intégrant des fonctionnalités natives d’IA, fournit aux marques des données en temps réel leur permettant de livrer un contenu personnalisé et de favoriser l’engagement des consommateurs sur tous les canaux. S’appuyant sur ses nombreuses implantations en Europe et aux Etats-Unis ainsi que sur un réseau mondial de partenaires, l’objectif de Selligent Marketing Cloud est de toujours pousser plus loin le marketing personnalisé. Plus de 700 marques internationales dans les secteurs de la distribution, du voyage et de l'hôtellerie, des médias, du divertissement et de l'édition, ainsi que des services financiers, font confiance à Selligent pour les aider à mettre en œuvre leurs stratégies.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.selligent.com ou suivez les équipes sur Twitter , LinkedIn et sur le blog Selligent.