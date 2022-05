LEHDISTÖTIEDOTE: NQX on saanut TL III -turvatason hyväksynnän Suomen kyberturvallisuuskeskukselta

English Finnish



NQX on saanut TL III -turvatason hyväksynnän Suomen kyberturvallisuuskeskukselta

SSH julkisti tänään saaneensa TL III -tason turvaluokituksen Suomen kyberturvallisuuskeskukselta NQX versiolle 2.2. Sertifiointi mahdollistaa TL III -turvaluokitusta vaativien verkkojen turvaamisen, kun luottamuksellista ja sensitiivistä dataa lähetetään verkossa.

Sertifioidun NQX 2.2:n mukana tuleva keskitetty hallinta mahdollistaa kätevän verkkonoodien etähallinnan paikasta riippumatta. Sen avulla julkisten avainten hallintajärjestelmä (PKI), verkkonoodien sekä yhteyksien ylläpito ja hallinta on yksinkertaisempaa ja automatisoidumpaa. Keskitetty hallinta on rakennettu intuitiivisen käyttöliittymän päälle, joten järjestelmien ylläpitäjien on helppo ottaa se käyttöön, ja kriittisten ylläpitotoimintojen suorittaminen hoituu pienellä vaivalla.

NQX tukee erilaisia verkkojen käyttöönottotapoja, ja siitä löytyy lisäksi eriytetty hallintakanava. Kun hallintakanava eriytetään itse tietosisällöstä, TL III -tason salausta voidaan käyttää kaikissa toimipisteissä niiden koosta riippumatta. NQX 2.2:n avulla hallinta on mahdollista joko keskitetysti tai hajautetusti tarpeen mukaan.

Uuden keskitetysti hallitun NQX 2.2:n salaus, hallintakyvykkyydet, kryptografinen avaintenvaihto ja todennusominaisuudet ovat kaikki kvanttisietoisia. SSH jatkaa työtään soveltaakseen kvanttiturvallista salausteknologiaa kaikkiin tuotteisiinsa samaan aikaan kuin globaali PQC-algoritmistandardien (post quantum cryptography) kehittämistyö on meneillään. Tämä varmistaa sen, että asiakkaat voivat ottaa kvanttiturvalliset ratkaisut käyttöön heti, kun se heille sopii.

“Olemme läpäisseet Suomen kybertuvallisuuskeskuksen tiukan vaatimuslistan. Nyt voimme myydä tuotteitamme niille julkishallinnon toimijoille, jotka vaativat TL III -sertifiointia salaukseltaan. Laajennamme toimintaamme myös muille otollisille markkinasegmenteille. Tuoteportfoliomme on osoittanut kyvykkyytensä asiakaskäytössä myös tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä se vastaa asiakkaiden tarpeisiin sekä nyt että tulevaisuudessa Zero Trust - ja Quantum Safe -teknologioiden avulla,” sanoo Teemu Tunkelo, SSH:n toimitusjohtaja.

Löydät lisätietoja NQX:stä täältä .



SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.