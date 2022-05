Rail Industry Meetings, la Convention d'affaires de l'industrie ferroviaire, les 22 et 23 juin 2022 à la Cité des Congrès de Valenciennes

English French

Organisé par la société abe - advanced business events et le pôle I-Trans, Rail Industry Meetings propose des conférences et ateliers dédiés à l’innovation, aux tendances du marché et aux stratégies de demain ainsi que des plannings de rendez-vous d’affaires sur mesure avec de futurs clients et partenaires. Ils se déroulent sur deux jours, les 22 et 23 juin 2022 à la Cité des Congrès de Valenciennes.





Le secteur ferroviaire connaît depuis une décennie de profondes mutations de modernisation, et d’Innovation, démarche de développement durable, exigence de sécurité et aménagement de l’espace urbain. Préserver et accroître la compétitivité est désormais une nécessité pour les acteurs de l’industrie ferroviaire.

Situés au cœur du pôle au développement fort dans le domaine ferroviaire, en France dans la région des Hauts de France, Rail Industry Meetings s’est imposé comme une convention d’affaires de référence auprès des professionnels du ferroviaire et des transports urbains.

Véritables plateformes de mise en relation, cet événement réunit l’ensemble des acteurs de l’industrie ferroviaire dans les domaines d’activités suivants :

Infrastructures : exploitation ferroviaire, signalisation, maintenance

Matériel roulant : matériel moteur, structure du véhicule, maintenance et rénovation véhicule, IOT

Equipements embarqués

Aménagement intérieur des véhicules

Rail Industry Meetings, c'est aussi l'opportunité pour les Donneurs d'ordres issus des secteurs automotive et automobile de sélectionner et rencontrer les entreprises répondant à leurs besoins et attentes en matériaux innovants - fabrication additive - composites - électronique - mécanique - travail des métaux - logiciels - sécurité - énergie - plasturgie - etc.

Au programme des Rail industry Meetings : deux jours de rencontres d'entreprises innovantes sous forme de rendez-vous d'affaires préprogrammés et un Congrès traitant des actualités ferroviaire et transports urbains en parallèle.

Plus d'informations sur les horaires du programme ici : https://www.railindustrymeetings.com/index.php/fr/programme/programme-general

Comment ça marche ?



L’équipe abe organise des rendez-vous d’affaires entre les équipes achats, de chaines d’approvisionnement et techniques, les fournisseurs et les donneurs d’ordres, à travers une plateforme unique qui permet aux participants de présélectionner et confirmer les entreprises qu’ils souhaiteraient rencontrer : un outil indispensable pour gagner du temps et pour rencontrer les bons contacts.





5 bonnes raisons de participer en vidéo

Comment sont pris les rendez-vous d’affaires ?

INSCRIPTION : Vous remplissez votre dossier d’inscription en décrivant précisément vos compétences/prestations proposées et/ou vos besoins/projets. DEMANDE DE RENDEZ-VOUS: Vous consultez le catalogue des besoins, projets et compétences exprimés par les participants. Vous proposez et recevez des demandes de rendez-vous. VALIDATION : Vous validez vos rendez-vous. Seuls les rendez-vous validés par les deux parties sont organisés afin d’optimiser la pertinence de vos contacts. PLANNING PERSONNALISÉ : Vous recevez votre planning personnalisé intégrant vos choix de rendez-vous. RENDEZ-VOUS : Vous rencontrez vos interlocuteurs lors d’entretiens de 30 minutes.

Quels sont les profils des participants ?

Fournisseurs/Exposant : Ce profil issu des départements ventes, marketing etc. cherche à promouvoir leurs activités, trouver de nouveaux clients, faire découvrir de nouveaux produits/services, se positionner face à ses concurrents…

Les Exposants de Rail Industry Meetings peuvent répondre aux attentes de divers secteurs tels que le ferroviaire mais aussi l'automotive, l'automobile, l'aéronautique, l'aménagement de véhicules…

Donneur d’ordres : Le Donneur d’ordre issu des départements achats, sous-traitance, R&D, technique, prestation etc. cherche à trouver de nouveaux prestataires, s’informer sur l’actualité du secteur et des dernières innovations…





Liens utiles :

Adresse :

1, Esplanade des Rives Créatives de l'Escaut

59410 Anzin, France

Contact

Xavier SICARD - Responsable du projet

+33 1 41 86 41 10 / xsicard@advbe.co m

+33 1 41 86 41 10 / m Claire-Marie Didiot - Chargée de communication & marketing

+33 1 41 86 41 45 / cmdidiot@advbe.com

A propos de advanced business events : abe est un organisateur de conventions d’affaires ou « one-to-one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels reconnus pour leur qualité dans de nombreux domaines industriels. Par le biais du système de rendez-vous d’affaires préprogrammés, abe met à votre disposition des outils personnalisés et sur mesure.

A propos d’I-trans : I-Trans est un pôle de compétitivité du transport et de la mobilité. La mission du pôle est de développer par l’innovation collaborative la compétitivité des entreprises comme moteur de croissance et d’emplois.