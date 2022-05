RAPPEL – Avis aux médias/Conférence éclair : l’activité physique comme levier incontournable pour la santé des jeunes 

MONTRÉAL, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortement en déclin depuis le début de la pandémie, le temps actif des jeunes préoccupe plusieurs organismes et professionnels. À l’heure actuelle, les jeunes Québécois.es font face à un double enjeu qui menace leur état de santé présent et futur : l’augmentation de l’inactivité physique et le renforcement des comportements sédentaires, notamment ceux liés à l’utilisation des écrans.

Pour souligner le mois de l’éducation physique, de la santé et du plein air, la Coalition québécoise sur la problématique du poids convie les journalistes à une conférence éclair. Madame Marie-Maude Dubuc, professeure au Département des sciences de l’activité physique de l’UQAM et Monsieur Steeve Ager, président-Directeur général du Réseau Accès Participation, seront présents pour discuter des enjeux de la sédentarité chez les jeunes et des pistes d’action à mettre en place au Québec.

Date : le 24 mai 2022 Heure : 10h00 à 10h30 Lieu : En virtuel sur Zoom. L’inscription est obligatoire, cliquez ici.

Renseignements :

Corinne Voyer

Directrice

Cell. : 514 566-4605

Coalition québécoise sur la problématique du poids

Une initiative parrainée par l’Association pour la santé publique du Québec

5455, rue de Gaspé, bureau 200

Montréal (Québec) H2T 3B3

Tél. : 514-598-8058