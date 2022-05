Combodo ouvre 10 nouveaux postes pour soutenir son développement

Combodo, éditeur du logiciel Open Source iTop, renforce ses équipes dans l’ensemble de ses départements. Cette annonce stratégique permettra à l’entreprise de passer la barre des 40 collaborateurs et de mener à bien son plan de développement en France et à l’international.

Combodo est un éditeur de solutions open source qui s’est développé pour répondre aux besoins ITSM (gestion des services informatiques) des équipes opérationnelles en charge de l’infrastructure ou de l’assistance IT. Conçues pour tous les services informatiques, des petites structures aux grands comptes, ses solutions sont des alternatives open source aux géants du marché ou aux offres connues rigides et onéreuses. À ce jour, la solution ne compte pas moins de 587000 téléchargements et 200 clients, avec des utilisateurs présents dans 231 pays.

Fort de ce positionnement, Combodo souhaite accélérer son développement avec, notamment, le lancement d’une nouvelle offre en 2022. Pour ce faire, l’entreprise veut intégrer des talents qui partagent son projet et qui souhaitent se projeter durablement à ses côtés. Dans ce contexte, au-delà des compétences de ses équipes, l’éditeur recherche des femmes et des hommes qui conjuguent curiosité, responsabilité, professionnalisme et bienveillance. En intégrant Combodo, les nouvelles recrues évolueront dans une structure dynamique, en croissance, agile et largement tournée vers l’innovation.

Présentation de quelques postes recherchés en 2022 par Combodo

Ingénieur Support

Marketing

Business development

2 ingénieurs développeurs

Ingénieur de maintenance logicielle

Ingénieur développeur PHP/DevOps

Digital training

Office manager

Web marketing

Romain, directeur des ressources humaines chez Combodo : « Après avoir intégré 6 nouveaux postes récemment, nous avons décidé de poursuivre nos recrutements pour déployer nos ambitions et offrir toujours plus d’innovation et de qualité de service à nos clients et partenaires. Combodo propose des perspectives d’évolution passionnantes et travaille pour des entreprises et des secteurs très variés. Notre approche à la fois open source, agile et innovante est un fort différenciateur qui nous permet de créer des alternatives uniques aux traditionnelles offres du marché. Nous rejoindre, c’est adhérer à une démarche d’amélioration et de modernisation continues et l’assurance d’évoluer dans une structure qui sait rester attractive. »