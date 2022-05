Sandy Kyriakatos se joint à l’équipe d’EquifaxMD Canada à titre de chef des données

English French

TORONTO, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandy Kyriakatos s’est jointe à l’équipe d’Equifax Canada à titre de chef des données, avec le mandat de faire progresser la stratégie d’Equifax sur le plan des données de manière à ce que les clients et les consommateurs puissent en bénéficier.



Avant de se joindre à Equifax, Mme Kyriakatos a été la première chef des données au sein des services publics canadiens, ayant occupé ce rôle à l’Agence des services frontaliers du Canada ainsi qu’à Emploi et Développement social Canada. En plus de ses postes de chef des données, elle a également occupé des postes de direction dans les domaines des données et analyses chez Loyalty One, SAS Canada et Postes Canada. Elle a mis l’accent sur l’utilisation novatrice des données, tout en accentuant l’importance de la protection de la vie privée.

Désormais rendue aux dernières étapes d’une vaste transformation de ses technologies et ses mesures de sécurité, Equifax tire parti d’une capacité accrue pour convertir les données en continu en aperçus exploitables, qui permettra aux Canadiens d’avoir un meilleur accès aux produits et services dont ils ont besoin, le tout conformément à des normes strictes en matière de gouvernance et de sécurité.

« Nous jumelons les données nouvelles et existantes avec des capacités avancées de saisie et de liaison dans l’environnement du nuage EquifaxMC en vue de dresser un portrait plus complet et plus précis sur les entreprises et les consommateurs canadiens », a déclaré Bill Johnston, vice-président directeur et chef de produit à Equifax Canada. « Lorsque les créanciers ont accès à ces renseignements en temps réel, cela peut permettre de réduire le temps d’attente de manière considérable sur le plan des approbations, en éliminant les frictions dans le processus de prêt. Pour les Canadiens qui sont mal servis par le processus de crédit traditionnel, cela peut représenter une expérience grandement améliorée lors de moments décisifs comme faire une demande de prêt hypothécaire, financer des études ou acheter une voiture. Nous avons la chance d’avoir Sandy aux commandes de cette étape cruciale. »

« Je suis très heureuse de me joindre à une équipe aussi talentueuse, qui comprend l’impact de notre rôle en matière de protection des données », a déclaré Mme Kyriakatos. « Il s’agit d’aller au-delà des données elles-mêmes en vue de déterminer la façon dont les données peuvent appuyer une personne. Lorsqu’un consommateur nous permet d’ajouter des renseignements jamais reçus auparavant, nous sommes alors en mesure de l’aider à atteindre ses objectifs. Par exemple, Equifax se concentre actuellement sur l’acquisition de données relatives à la location. Les Canadiens qui paient un loyer pour leur maison paient souvent plus cher que ce qu’ils paieraient pour un prêt hypothécaire, et ils ne retirent pas d’avantage sur le plan du crédit pour avoir effectué ces paiements systématiques. En ajoutant ces nouvelles données à la combinaison actuelle, nous pouvons dresser un tableau plus précis pour les personnes qui ne disposent pas de données traditionnellement utilisées pour représenter la santé financière, ce qui leur permet d’avoir un accès plus équitable au crédit. »

