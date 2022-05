Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2022

cBrain skal levere klimasoftware i Egypten





København, 24. maj 2022





cBrain har indgået aftale med the Environmental Compliance Office (ECO), som er en afdeling under the Federation of Egyptian Industries (FEI). cBrain skal levere en F2-løsning, der skal understøtte udstedelse af lån til egyptiske virksomheder i forbindelse med energieffektivisering.

Energieffektivisering er et centralt element i den nationale egyptiske klimaindsats. Som led i denne indsats kan egyptiske virksomheder optage lån med henblik på omstille deres produktion, så den bliver mere energieffektiv, og lånene tilbagebetales baseret på reduceret energiforbrug.

Med den nye F2-løsning bliver det muligt for de egyptiske virksomheder at ansøge om lån via en selvbetjeningsløsning på engelsk og arabisk. Låneansøgninger sagsbehandles efterfølgende i F2, og samtidig bliver det nu muligt for ECO at få et overblik over udstedelse og status på lånene samt effekter i forbindelse med de realiserede energibesparende projekter.

Aftalen er et resultat af møder på COP26 i Glasgow, hvor cBrain mødte repræsentanter fra den egyptiske regering og ECO. Det er målet, at den nye løsning skal konfigureres og sættes i drift i løbet af få måneder, således at den kan demonstreres på COP27 i Egypten.

Den nye F2-løsning i Egypten leveres på kort tid, og den leveres samtidig som en cloud service. Aftalen underbygger dermed cBrains position og satsning som leverandør af klimasoftware, herunder cBrains evne til at levere løsninger på kort tid. Samtidig demonstrerer aftalen, hvordan danske erfaringer på tværs af digitalisering og klima kan genanvendes internationalt.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

