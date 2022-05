Thérapeutique Knight conclue des accords de licence et d’approvisionnement exclusifs avec Rigel Pharmaceuticals pour commercialiser le Fostamatinib en Amérique latine

English French

MONTRÉAL, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight Inc. (TSX : GUD), une société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-États-Unis) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu des accords de licence et d’approvisionnement exclusifs avec Rigel Pharmaceuticals accordant à Knight le droit de commercialiser le fostamatinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de la rate (SYK) en Amérique latine.



Le fostamatinib est commercialisé aux États-Unis sous la marque TAVALISSE® (fostamatinib disodique hexahydraté) et en Europe sous la marque TAVLESSE® pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire chronique (PTI). Le fostamatinib est également actuellement à l’étude dans un clinique de phase 3 pour le traitement de l’anémie hémolytique auto-immune chaude (AHAIc)1 et de deux essais cliniques de phase 3 pour le traitement des patients hospitalisés atteints de COVID-192,3.

En vertu des termes de l’entente, Rigel recevra un paiement initial en espèces, avec la possibilité de jalons réglementaires et commerciaux supplémentaires, et des redevances intensifiées basées sur les ventes nettes échelonnées. En retour, Knight reçoit les droits exclusifs sur le fostamatinib dans toutes les indications potentielles, y compris la PTI chronique, l’AHAIc et la COVID-19 en Amérique latine.

« Ce partenariat représente la poursuite de l’exécution de notre stratégie visant à tirer parti de notre solide plateforme et de notre expertise pour apporter des médicaments novateurs sur nos marchés », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « Nous sommes ravis de travailler avec Rigel pour donner accès à une option de traitement novatrice et de pointe aux patients de toute l’Amérique latine atteints de PTI chronique. »

« Nous considérons Knight comme le partenaire de choix en Amérique latine et nous sommes impatients d’avoir une collaboration productive qui étende davantage la portée mondiale du TAVALISSE pour les patients dans le besoin », a déclaré Raul Rodriguez, président et chef de la direction de Rigel. « TAVALISSE est déjà disponible dans plusieurs pays à travers le monde pour le traitement des PTI chroniques, et nous attendons avec impatience les lectures pivots de nos essais cliniques de Phase 3 avec le fostamatinib dans l’AHAIc et la COVID-19. »

À propos de la PTI

Chez les patients atteints de PTI (thrombocytopénie immunitaire), le système immunitaire attaque et détruit les propres plaquettes sanguines du corps, qui jouent un rôle actif dans la coagulation et la guérison du sang. Les symptômes courants de la PTI sont des ecchymoses et des saignements excessifs. Les personnes souffrant de PTI chronique peuvent vivre avec un risque accru de saignements graves qui peuvent entraîner de graves complications médicales ou même la mort. Les thérapies actuelles pour la PTI incluent des stéroïdes, des boosters de production de plaquette sanguine (TPO-RAs), et la splénectomie. Cependant, tous les patients ne répondent pas aux thérapies existantes. Par conséquent, il reste un besoin médical important d’options de traitement supplémentaires pour les patients atteints de PTI.

À propos de l’AHAI

L’anémie hémolytique auto-immune (AHAI) est une maladie sanguine rare et grave dans laquelle le système immunitaire produit des anticorps qui conduisent à la destruction des globules rouges du corps. L’anticorps AHAI chaud (AHAIc), qui est la forme la plus courante d’AHAI, est caractérisé par la présence d’anticorps qui réagissent avec la surface des globules rouges à la température corporelle. À ce jour, il n’existe aucun traitement ciblé sur la maladie approuvé pour l’AHAIc, malgré les besoins médicaux non satisfaits qui existent pour ces patients.

À propos de la COVID-19 et l’inhibition de SYK

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus-2 (SRAS-CoV-2). Le SRAS-CoV-2 infecte principalement les voies respiratoires supérieures et inférieures et peut entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). En outre, quelques patients développent d’autres dysfonctionnement d’organes comprenant la blessure myocardique, les dommages aigus de rein, le choc ayant pour résultat le dysfonctionnement endothélial et par la suite la thrombose micro et macro-vasculaire.4 On pense qu’une grande partie de la pathologie sous-jacente du SRAS-CoV-2 est secondaire à une réponse immunitaire hyper-inflammatoire associée à un risque accru de thrombose.5

SYK est impliqué dans les voies de signalisation intracellulaires de nombreuses cellules immunitaires différentes. Par conséquent, l’inhibition de SYK peut améliorer des résultats chez les patients présentant COVID-19 par l’intermédiaire de l’inhibition des facteurs relayés, des récepteur gamma Fc essentiel (FcγR) et du récepteur de lectine de type c (CLR) de pathologie tels que la libération pro-inflammatoire de cytokine par des monocytes et des macrophages, la production des pièges extracellulaires de neutrophile (NETs) par des neutrophiles, et l’agrégation de plaquette.6, 7, 8, 9 En outre, l’inhibition de SYK dans les neutrophiles et les plaquettes peut mener à la diminution de la thrombo-inflammation, soulageant le dysfonctionnement d’organe chez les patients atteints COVID-19 qui sont gravement malades.

À propos de Knight Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Veuillez consulter www.TAVALISSE.com pour obtenir des renseignements posologiques complets.

TAVALISSE et TAVLESSE sont des marques déposées de Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Personnes-ressources de Thérapeutique Knight inc. pour les investisseurs :

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente et chef de la direction

T: 514.484.4483

F: 514.481.4116

Courriel : info@knighttx.com

Site Web : www.gud-knight.com Arvind Utchanah

Chef des finances

T. 598.2626.2344



Courriel : info@knighttx.com

Site Web : www.gud-knight.com

