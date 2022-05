La principale organisation canadienne qui fait la promotion du changement positif pour les femmes franchit une étape importante

English French

TORONTO, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Projet Prospérité fait le point sur les réalisations de l’organisation depuis sa création en mai 2020, aux premiers jours de la pandémie.

« Au cours d’une période hors du commun, il est remarquable de constater l’ampleur des changements positifs pour les femmes que nos dirigeantes bénévoles dévouées et engagées ont défendus, a déclaré Pamela Jeffery, fondatrice du Projet Prospérité. Et ce n’est que le début. »

Créé dans l’urgence afin de répondre aux répercussions envisagées sur les femmes lorsque la pandémie a paralysé le monde et l’économie, le Projet Prospérité s’est rapidement transformé en un organisme de bienfaisance enregistré à part entière, bien placé pour être le principal défenseur du progrès des femmes canadiennes.

Comme le souligne le rapport d’impact 2022 qui a été publié récemment, l’organisation a mis en œuvre plusieurs initiatives majeures en l’espace de 24 mois seulement. En voici quelques-unes :

Établissement d’une nouvelle norme pour la collecte et la communication de données sur la diversité des genres et le leadership au Canada. Le rapport annuel sur le rendement est le seul bulletin au Canada qui suit les progrès des femmes qui s’identifient comme blanches, femmes racisées, autochtones, noires, vivant avec un handicap et/ou LGBTQ2S+ qui siègent au sein des conseils d’administration et qui occupent des postes à la haute direction et des postes de cadres supérieurs relevant de la haute direction, et ce dans les plus grandes organisations du Canada.

Réalisation de quatre cycles de recherche par l’intermédiaire du Point de vue des ménages canadiens, qui permet de cerner les défis personnels et professionnels auxquels sont confrontées les femmes à la maison et au travail tout en occupant un emploi rémunérateur et gratifiant.

Création et élargissement d’un programme de jumelage qui aide les organismes de bienfaisance enregistrés à fournir des services essentiels aux femmes et aux filles, en jumelant celles-ci avec des professionnel.le.s bénévoles par l’intermédiaire de plus de 300 engagements bénévoles en ligne, évalués à 2,9 millions de dollars en 2021.

Lancement et élargissement d’une campagne nationale, d’un portail et d’un programme de mentorat inspirés de Rosie la riveteuse pour encourager les femmes à rester ou à revenir sur le marché du travail, à envisager un changement de carrière et à faire progresser leur carrière dans les domaines des STIM, des métiers spécialisés et des postes de direction.

Prise de position sur l’importance de l’engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à investir dans un programme national de garde d’enfants durable et nécessaire pour soutenir la pleine participation des femmes canadiennes au marché du travail.

Définition d’un cri de ralliement au sein d’une représentation diversifiée de femmes cheffes d’entreprise canadiennes qui, aux côtés d’autres bénévoles, ont donné plus de 17 000 heures de leur temps.

« Collaborer pour un Canada inclusif sur le plan économique fait de mon engagement bénévole auprès du Projet Prospérité une décision qui va de soi. Je peux rapidement voir et ressentir la différence que fait cette organisation et comment cela se produit dans l’immédiat », a déclaré Kerlande Mibel, présidente régionale du Québec pour le Projet Prospérité et présidente et fondatrice du Forum économique international des Noirs.

Le succès du Projet Prospérité à ce jour est également le résultat direct des sociétés qui l’ont généreusement soutenu, par leur engagement financier, ainsi que des nombreuses personnes qui ont mobilisé leur personnel dans les initiatives de jumelage et Rosie la riveteuse. Nous remercions les partenaires et commanditaires suivants : Placements AGF Inc., Accenture, BGIS, BMO Groupe financier, CIBC, Investissements RPC, Association médicale canadienne, Capital Power, Crowe Soberman, Deloitte, Enterprise Canada, Franco-Nevada, The Globe and Mail, KPMG au Canada, McCarthy Tétrault LLP, la Bourse NEO, Ontario Power Generation, Pollara Strategic Insights, RBC, Respect Group, TELUS et WCM.

Le Projet Prospérité entame sa troisième année sous une nouvelle direction, avec la nomination d’Andrea Spender comme cheffe de la direction, qui apporte à l’organisation plus de 20 ans d’expérience de leadership intersectoriel et sa passion pour l’équité, la diversité et l’inclusion ainsi que l’avancement et le leadership des femmes.

À propos du Projet Prospérité

Lancé en mai 2020, le Projet Prospérité est un organisme de bienfaisance enregistré dirigé par des bénévoles qui a été conçu et lancé par un groupe diversifié de 62 dirigeantes provenant de partout au pays; des femmes qui, historiquement, ont fait une différence et se sont engagées à continuer à promouvoir le changement positif en participant activement au Projet Prospérité. Le Projet Prospérité agit afin d’établir un lien explicite entre les femmes et la prospérité en vue de souligner l’importance économique de l’égalité des genres. L’organisation a été fondée et dirigée par Pamela Jeffery, fondatrice du Women’s Executive Network et du Conseil canadien pour la diversité administrative.

Pour plus de renseignements, pour faire du bénévolat et faire un don, visitez le site du Projet Prospérité à canadianprosperityproject.ca/fr.

