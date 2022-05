Crocus Technology verbessert die Genauigkeit von Energiemesslösungen

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

MILPITAS, Kalifornien (USA), May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., Entwickler der XtremeSense® TMR Sensoren, hat heute die Markteinführung einer hochpräzisen Energiemesslösung mit isolierter Strommessung und Digitalausgang angekündigt. Die Lösung ist in der Lage, Leistung, Spannung und Strom zu messen und bietet gleichzeitig eine 1.820-V PK -Isolierung in AC- oder DC-Anwendungen. Das Ergebnis ist ein kleineres und effizienteres Design ohne den Einsatz großer Stromwandler. Die Lösung ist ideal für eine Reihe intelligenter Geräte wie Stromversorgungsmonitore, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Haushaltsgeräte, Motorsteuerungen und intelligente Beleuchtungen.



Die Lösung besteht aus dem isolierten Stromsensor CT430 TMR von Crocus, dem Mikrocontroller ATtiny426 von Microchip, einer Leiterplatte (PCB), Designdateien, Mikrocontroller-Firmware, einer Materialliste (BoM), einem Benutzerhandbuch und relevantem Support für die Entwicklung einer voll funktionsfähigen Lösung zur Stromüberwachung. Bei der Designlösung wurde verifiziert, dass sie die Spannungs- und Stromwerte genau erfasst und quantifiziert, bevor die Momentanleistung und RMS-Leistung, die Wirk- und Blindleistung sowie der Leistungsfaktor berechnet werden. Diese Leistungswerte werden in Registern gespeichert, auf die ein externer Mikrocontroller über die SPI-Schnittstelle zugreifen kann. Da der Designaufwand für das Messen und Berechnen der Leistung entfällt, wird es dank der Messlösung von Crocus einfacher, intelligente Geräte mit Messfunktionen auszustatten.

Der Schlüssel zu präzisen Leistungsmessungen ist der Stromsensor CT430, der eine Strommessgenauigkeit von besser als 1 % im Betriebsbereich von -40 °C bis +125 °C bietet. Das System ist in einem kleinen 16-poligen SOIC-Wide-Gehäuse erhältlich, wodurch keine sperrigen Stromwandler benötigt werden und kompaktere Designs möglich sind. Die Lösung CT430 kann auch mit verschiedenen Busschnittstellen wie I2C, SENT und CAN angepasst werden. Durch den Einsatz dieser Lösung können Hersteller und Entwickler schnell genaue und kompakte Leistungsüberwachungsfunktionen für ihre Produkte entwickeln. In der nachstehenden Abbildung ist das Systemdiagramm des Crocus-Referenzdesign-Kits für Leistungsmessungen dargestellt.

„Die Fähigkeit, die Leistung genau zu messen und diese Daten innerhalb eines Systems zu kommunizieren, ist nach wie vor eine Herausforderung für Entwickler“, sagte Tim Kaske, Vice President Sales & Marketing bei Crocus. „Die Crocus-Lösung mit dem Stromsensor CT430 bietet eine höhere Genauigkeit als bestehende Designs mit Magnetsensoren. Mit einer validierten Designlösung und einer Vorlaufzeit von 12 Wochen können OEM-Kunden die Energiemesslösung schnell in ihre Endprodukte integrieren.“

Designdateien, die für die Herstellung oder Anpassung der Leiterplatte dieses Leistungsmessers erforderlich sind, stehen zum Download bereit: https://crocus-technology.com/powermeter/ .

Auch das Benutzerhandbuch zu, AN136 CT430 Power Measurement Module ist zum Download verfügbar: https://www.crocus-technology.com/wp-content/uploads/2022/05/AN136-CT430-Power-Measurement-Module-Rev0.0.pdf .

Über Crocus Technology

Crocus Technology entwickelt und fertigt hochmoderne Magnetsensoren auf der Grundlage der patentierten XtremeSense® TMR-Sensortechnologie. Die bahnbrechende Magnetsensortechnologie von Crocus bietet bedeutende Fortschritte für IoT- und intelligente Geräte, wie auch für Geräte in der Industrie, für Verbraucher, im medizinischen Kontext und für Automobilelektronik-Anwendungen. In diesen Bereichen werden hohe Genauigkeit, hohe Auflösung, eine stabile Temperaturleistung und niedriger Energieverbrauch benötigt. Crocus hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Mehr über Crocus Technology und seine hochmoderne TMR-Technologie erfahren Sie unter www.crocus-technology.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Crocus Technology

E-Mail: info@crocus-technology.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f66b8a85-82f7-4bd2-892b-6e901877f1d6