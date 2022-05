Crocus Technology améliore la précision des solutions de mesure de l'énergie

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

MILPITAS, Californie, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., développeur des capteurs TMR XtremeSense®, a annoncé aujourd'hui la sortie d'une solution de mesure de l'énergie de haute précision avec détection de courant isolée et sortie numérique. La solution est capable de mesurer la puissance, la tension et le courant tout en fournissant une isolation 1 820 V PK dans les applications CA et CC. Il en résulte une conception plus petite et plus efficace n'utilisant pas de grands transformateurs de courant. La solution est idéale pour une gamme d'appareils intelligents tels que les moniteurs d'alimentation électrique, les chargeurs de véhicules électriques, les appareils électroménagers, les commandes moteur et l'éclairage intelligent.



La solution comprend le capteur de courant isolé CT430 TMR de Crocus, le microcontrôleur ATtiny426 de Microchip, la carte de circuit imprimé (PCB), les fichiers de conception, le micrologiciel de microcontrôleur, la liste des nomenclatures (BoM), le guide utilisateur et l'assistance pertinente pour la conception d'une solution de surveillance de l'énergie entièrement fonctionnelle. Il a été vérifié que la solution de conception est capable de lire et de quantifier avec précision la tension et les valeurs de courant avant de calculer la moyenne quadratique (RMS) instantanée des composants de puissance, la puissance active et réactive, ainsi que le facteur de puissance. Ces valeurs de puissance sont stockées dans des registres accessibles par un microcontrôleur externe via l'interface SPI. En déchargeant l'effort de mesure et de calcul de la puissance, la solution Crocus simplifie l'ajout de capacités de mesure à n'importe quel appareil intelligent.

Le capteur de courant CT430 est essentiel à ces mesures de puissance précises, fournissant une précision de mesure du courant supérieure à 1 % sur la plage de fonctionnement de -40 °C à +125 °C. Il est disponible dans un petit boîtier SOIC 16 fils, éliminant le besoin de transformateurs de courant volumineux et permettant des conceptions plus compactes. La solution CT430 peut également être personnalisée avec différentes interfaces de bus telles que I2C, SEND et CAN. En tirant parti de la solution, les fabricants et les concepteurs peuvent rapidement développer des capacités de surveillance de l'énergie précises et compactes pour leurs produits. Le graphique ci-dessous présente le diagramme de système du kit de conception de référence Crocus pour les mesures de puissance.

« La capacité à mesurer avec précision la puissance et à communiquer ces données au sein d'un système reste un défi pour les concepteurs », a déclaré Tim Kaske, vice-président des ventes et du marketing de Crocus. « La solution de Crocus avec le capteur de courant CT430 offre une précision améliorée par rapport aux conceptions existantes basées sur les capteurs magnétiques. Grâce à une solution de conception validée et à un délai de production de 12 semaines, les clients de conception d'OEM sont en mesure d'intégrer rapidement la solution de mesure de l'énergie dans leurs produits finaux. »

Les fichiers de conception requis pour la fabrication ou la personnalisation de cette PCB de mesure de la puissance peuvent être téléchargés. https://crocus-technology.com/powermeter/ .

Le guide de l'utilisateur du Module de mesure de puissance AN136 CT430 peut aussi être téléchargé, https://www.crocus-technology.com/wp-content/uploads/2022/05/AN136-CT430-Power-Measurement-Module-Rev0.0.pdf .

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSense™. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l'IdO ainsi qu'aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d'énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Milpitas, en Californie. Pour en savoir plus sur Crocus Technology et sa technologie TMR de pointe, veuillez consulter le site www.crocus-technology.com .

