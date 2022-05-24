Crocus Technology提高了电能计量解决方案的精度

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加利福尼亚州米尔皮塔斯, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XtremeSense® TMR传感器的开发企业Crocus Technology Inc.今天宣布推出具有隔离电流检测和数字输出功能的高精度电能计量解决方案。该解决方案能够测量功率、电压和电流，同时可在交流或直流应用中提供1820 V PK 隔离。因此，这可实现更小型、更高效的设计，且无须使用大电流变压器。该解决方案非常适合用于各种智能设备，如电源监视器、电动汽车充电器、家用电器、电机控制和智能照明。

该解决方案包括Crocus的CT430 TMR隔离电流传感器、微芯的ATtiny426微控制器、印刷电路板（PCB）、设计文件、微控制器固件、物料清单（BoM）、用户指南以及设计功能齐全的电源监控解决方案的相关支持。该设计解决方案经过验证，能够准确读取和量化电压及电流值，还可计算瞬时功率分量和均方根（RMS）功率分量、有功功率和无功功率以及功率因数。这些功率值存储在寄存器中，可由外部微控制器通过SPI接口访问。通过为功率测量和计算设计减轻负担，此项Crocus计量解决方案可简化添加给任何智能设备的计量功能。

此种精确功率测量的关键是CT430电流传感器，可在-40°C至+125°C工作范围内提供精度优于1%的电流测量。该器件采用小型16引脚SOIC宽型封装，无须使用笨重的电流变压器，从而实现更紧凑的设计。CT430解决方案还可以根据I2C、SENT和CAN等不同总线接口进行定制。通过利用此项解决方案，制造商和设计人员可以快速为其产品开发精确而紧凑的功率监控功能。有关Crocus功率测量基准设计套件的系统概要，请参阅下图。

Crocus销售和营销副总裁Tim Kaske表示：“对设计人员来说，能够在一个系统内准确测量功率并进行数据传输仍然是一项挑战。Crocus的CT430电流传感器解决方案比目前的磁性传感器设计方案的精度更高。凭借经过验证的设计解决方案和12周的交货时间，OEM设计客户能够快速将此项电能计量解决方案集成到终端产品中。”

此功率计量电路板制造或定制所需的设计文件可供下载，https://crocus-technology.com/powermeter/。

AN136 CT430功率测量模块用户指南也可供下载，https://www.crocus-technology.com/wp-content/uploads/2022/05/AN136-CT430-Power-Measurement-Module-Rev0.0.pdf。

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其获得专利的XtremeSense™ TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus颠覆性的磁性传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子等要求高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗的应用领域带来显著进步。Crocus总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯。如需了解有关Crocus Technology及其领先TMR技术的更多信息，请访问www.crocus-technology.com。

了解更多信息，请联系：

Crocus Technology

电子邮箱：info@crocus-technology.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f66b8a85-82f7-4bd2-892b-6e901877f1d6