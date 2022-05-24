Crocus Technology 提高能源計量解決方案的準確性

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加州米爾皮塔斯, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus ® Technology Inc. 是 XtremeSense TMR 感應器的開發者，今天宣佈推出具有隔離電流感應和數碼輸出的高精度能量計量解決方案。該解決方案可測量功率、電壓和電流，同時在交流或直流應用中提供 1,820 V PK 隔離。結果是在無需使用大型電流變壓器情況下，實現了更袖珍、更高效的設計。此解決方案是一系列智能裝置的理想選擇，例如電源監測器、電動汽車充電器、家用電器、電機控制和智能照明。



該解決方案包括 Crocus 的 CT430 TMR 隔離電流感應器、微晶片的 ATtiny426 微控制器、印刷電路板 (PCB)、設計檔案、微控制器固件、物料清單 (BoM)、使用者指南及為設計功能齊全的電源監控解決方案提供相關支援。該設計解決方案經驗證，可在計算瞬時和平方平均數 (RMS) 功率成分、有功與無功功率，以及功率因數之前準確讀取和量化電壓及電流值。這些功率值儲存在寄存器中，可透過 SPI 介面存取外部微控制器。透過卸載測量與計算功率的設計努力，Crocus 計量解決方案可簡化任何智能裝置添加計量功能的過程。

精確功率測量的關鍵是 CT430 電流感應器，可在 -40°C 至 +125°C 操作範圍內提供超過 1% 的電流測量精度。它採用小型 16 引線 SOIC-Wide 封裝，無需笨重的電流變壓器，並實現更小巧的設計。CT 430 解決方案還可以使用不同的匯流排介面進行定制，例如 I2C、SENT 和 CAN。透過利用解決方案，製造商和設計師可以快速為其產品開發準確並且小巧的功率監控功能。請參閱下圖，以查看用於功率測量的 Crocus 參考設計套件的系統圖表。

銷售及市場推廣副總裁 Tim Kaske Crocus：「能夠準確測量功率並在系統內傳達這些數據，對設計師來說仍然是一項挑戰。Crocus 解決方案搭配 CT430 電流感應器，比現有以磁性感應器的設計提供更高的精度。利用經驗證的設計解決方案和 12 週的交貨週期，代工生產設計客戶能夠快速將能源計量解決方案整合到其最終產品中。」

製造或訂製此電源儀錶 PCB 所需的設計檔案可供下載。 https://crocus-technology.com/powermeter/ 。

另可下載 AN136 CT430 功率測量模組用戶指南， https://www.crocus-technology.com/wp-content/uploads/2022/05/AN136-CT430-Power-Measurement-Module-Rev0.0.pdf 。

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense® TMR 傳感器技術開發及製造先進的磁傳感器。Crocus 的顛覆性磁感應器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州米爾皮塔斯。如欲了解更多有關 Crocus 技術及其領先 TMR 技術的資訊，請瀏覽 www.crocus-technology.com 。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Crocus Technology

｜電郵： info@crocus-technology.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f66b8a85-82f7-4bd2-892b-6e901877f1d6