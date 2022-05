La plateforme de composition d'applications Spryker accélère la transition du secteur vers un véritable commerce composable

BERLIN et NEW YORK, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme de commerce numérique d'entreprise à la croissance la plus rapide pour le B2B, les places de marché d'entreprise, le commerce unifié et le D2C, a publié une nouvelle version de sa plateforme de composition d'applications à Spryker EXCITE 2022. La plateforme native dans le cloud offrira aux entreprises un accès transparent à des services tiers et à des fournisseurs de commerce numérique de premier ordre via un modèle d'essai unique qui comprend un accord de niveau de service complet (SLA) et une couverture du cycle de vie logiciel pour toutes les fonctionnalités composées.



La plateforme de composition d'applications Spryker révolutionnera la façon dont les organisations intègrent les services tiers et d'autres produits de premier ordre dans leur paysage commercial et fourniront une véritable expérience commerciale composable afin que les clients puissent bénéficier de l'accès à de nouvelles applications en quelques minutes et non en plusieurs mois. Avec d'autres plateformes d'entreprise, l'intégration initiale d'un service tiers unique pourrait coûter jusqu'à 100 jours de développement, y compris la maintenance et la compatibilité sur cinq ans, pour 20 applications au maximum. Désormais, grâce à la plateforme de composition d'applications Spryker, les entreprises peuvent faciliter les intégrations initiales en un seul clic, leur permettant de tester rapidement la valeur des applications et des services sur leur entreprise.

« Nous vivons dans un monde où une nouvelle génération de chefs d'entreprise fait face à un choix croissant de fournisseurs et de services de premier ordre, mais d'autres systèmes technologiques de commerce ne fournissent tout simplement pas la simplicité et la vitesse nécessaires pour capitaliser sur ces options », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Nous sommes vraiment ravis que la plateforme de composition d'applications Spryker donne aux entreprises la liberté de composer rapidement et facilement les services les plus attractifs et intuitifs en expériences, qu'elles opèrent dans un monde B2B, B2C ou D2C. Il s'agit de la première plateforme au monde d'entreprise traitée, sécurisée et sans friction pour le commerce numérique. C'est un changement de donne qui fera du commerce composable une réalité et notre mission est que la plateforme de composition d'applications soit le marché des applications numériques le plus recherché. »

Les applications proposées via la plateforme de composition d'applications sont certifiées sécurisées et entièrement conservées dans le cadre du programme de partenariat de la plateforme. Spryker opère en tant que point de contact unique pour les clients afin de réduire davantage les frais généraux et de leur fournir un SLA uniforme pour leur activité commerciale.

Les partenaires technologiques de Spryker bénéficient de la plateforme de composition d'applications Spryker de plusieurs façons. La plateforme permet une proposition de mise sur le marché beaucoup plus rapide mais nécessite des investissements plus faibles, réduisant ainsi leurs risques. La plateforme de composition d'applications offre également une véritable architecture de capacités commerciales prêtes à l'emploi (PBC) qui permet aux fournisseurs de services, à la fois larges et de niche, d'atteindre les clients de Spryker. En outre, des rapports de facturation et d'utilisation simples et propres, basés sur des analyses intelligentes et la télémétrie, réduisent la charge administrative pour les partenaires et les clients.

« Les entreprises ont besoin d'un accès transparent aux applications tierces pour prospérer dans le monde concurrentiel du commerce composable numérique, mais elles ont du mal à trouver les bons outils et à les intégrer rapidement. Les fournisseurs de services tels que les moteurs de paiement, de recherche et de recommandation souhaitent offrir leurs services aux entreprises commerciales, mais ils sont entravés par la lenteur des cycles de mise en œuvre, ce qui signifie que les entreprises limitent le nombre de nouvelles applications dans lesquelles elles investissent. La plate-forme de composition d'applications Spryker résout définitivement ce problème », a commenté Manishi Singh, vice-président principal de la plateforme de composition d'applications chez Spryker. « Essayer avant d'acheter élimine les risques et réduit l'engagement qu'une entreprise doit prendre. Cela profite à tout le monde dans l'écosystème du commerce numérique. De plus, nous garantissons la sécurité et la compatibilité des services proposés via la plateforme de composition d'applications, afin que nos clients aient la certitude que les applications qu'ils utilisent et leurs données sont sécurisées. »

La plateforme de composition d'applications Spryker développe ses services tiers proposés dans toutes les catégories, notamment le paiement, la BI, l'analyse, le commerce, le client, l'intégration de données, le marketing, le cloud opérationnel, etc. Ces applications couvrent toutes les capacités de commerce numérique dont les entreprises ont besoin. La plateforme de composition de l'application Spryker sera disponible pour tous les clients de Spryker Cloud Commerce OS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://spryker.com/app-composition-platform/

À propos de Spryker

Spryker est une plateforme de commerce numérique composable qui permet aux entreprises de pérenniser leurs activités et d'accélérer leur croissance à tout moment de leur parcours commercial. Le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et basé sur l'API, offre une approche de premier ordre qui offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché tout en facilitant un coût de possession inférieur et un retour sur investissement plus élevé. En tant que plate-forme leader pour les marchés d'entreprise, le commerce IdO, B2B et D2C, Spryker a permis à plus de 150 clients dans plus de 200 pays du monde de se différencier en fonction de la façon dont ils vendent le mieux et est approuvé par des marques telles qu'ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Gartner® a reconnu Spryker comme visionnaire dans le 2021 Magic Quadrant TM pour le commerce numérique, un an seulement après sa première apparition. Spryker a également été identifié comme « bon performant » dans le rapport du 2e trimestre 2022 intitulé Forrester WaveTM: B2B Commerce Solutions. Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin, en Allemagne et à New York, aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://spryker.com

