Manutan : Premier semestre 2021/2022 clos le 31 mars 2022 : Une bonne dynamique de croissance du Chiffre d’Affaires et hausse des résultats

Avis financier du 24 mai 202 2

Premier semestre 2021/2022 clos le 31 mars 2022 :

Une bonne dynamique de croissance du Chiffre d’Affaires et hausse des résultats





En millions d’euros







1er semestre

2021/2022







1er semestre

2020/2021







Variation



Chiffre d’affaires 439,7 393,4 +11,8 % Résultat opérationnel courant 35,7 27,5 +29,7 % Résultat opérationnel 35,3 27,5 +28,5 % Résultat net 26,7 19,9 +34,1 %

La d ynamique de croissance d u semestre s’est accélérée au deuxième trimestre :

À fin mars 2022, le Groupe enregistre une croissance de +11,8 % par rapport à fin mars 2021, avec une accélération de la croissance au cours du deuxième trimestre (+18,1 %). La croissance de ce premier semestre de l’exercice 2021/2022 est majoritairement portée par la division entreprise.

Une re ntabilité opérationnelle courante en forte progression de + 2 9 , 7 % :

La rentabilité opérationnelle courante s’établit à 35,7 m€, soit 8,1% du chiffre d’affaires (contre 7,0 % pour le premier semestre de l’exercice précédent). Ce résultat s’explique principalement par les éléments suivants :

La hausse de l’activité sur la période,





La stabilité de la marge commerciale qui s’établit à 37,7%,





Une bonne maitrise des dépenses opérationnelles, dont le poids sur le chiffre d’affaires s’établit à 29,5 %, contre 30,7 % au premier semestre de l’exercice précédent.





Un résultat net en hausse de + 34 , 1 % :

Le résultat net s’établit à 6,1 % du chiffre d’affaires contre 5,1 % sur le premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par la conjonction des éléments suivants :

La hausse de +28,5 % du résultat opérationnel,





L’amélioration du taux effectif d’impôt qui passe de 26,8 % à 24,6 % du résultat avant impôts, notamment liée à la baisse du taux d’impôt en France.





Une solid ité financière renforcée

La structure financière du Groupe, déjà solide, continue de s’améliorer, avec un niveau de trésorerie permettant de soutenir l’activité tout en poursuivant les investissements, notamment dans la plateforme technologique. Le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie de 119,2 millions d’euros (en hausse de 8,2 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2021) et son endettement financier représente 5,9 % du total du bilan au 31 mars 2022.

Perspect ives du deuxième semestre 202 1 /202 2



Dans un contexte économique mondial particulièrement incertain, les priorités du groupe Manutan resteront centrées sur le soutien de l’activité.

Confiant dans son modèle économique d’alliance et sur ses perspectives de développement, le groupe Manutan poursuivra la mise en œuvre de son plan d’investissements. Le Groupe restera également attentif aux opportunités de croissance externe.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros en 2020/21. Manutan France a obtenu la labellisation Best Workplaces 2022 et 9 autres filiales du Groupe sont certifiées Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www . m anutan . co m

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/2022 prévue le 13 juillet 2022 (après clôture du marché).

