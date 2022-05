Compagnie Financière Tradition: Résultat du vote de l’Assemblée générale et dividende

English French German

Lausanne, le 24 Mai 2022

Résultat du vote de l’Assemblée générale et dividende



L’Assemblée générale qui s’est tenue ce 24 mai 2022, à 15 heures 30, a approuvé l’entier de la proposition du Conseil d’administration parue à la Feuille Officielle Suisse du Commerce en date du 29 avril 2022.

Il est rappelé que le dividende est constitué (i) d’un paiement en espèces d’un montant brut de CHF 5,00 («dividende en espèces») par action CFT au porteur d’une valeur nominale de CHF 2,50 («action(s) au porteur») et (ii) de la distribution d’une action au porteur pour 200 actions au porteur détenues dont le montant sera prélevé sur les réserves issues d’apport de capital («dividende A en actions»), et (iii) d’une action au porteur pour 200 actions au porteur dont le montant sera prélevé sur la réserve générale («dividende B en actions»).

Le cours de référence des actions distribuées correspond à la moyenne des cours de clôture des actions au porteur à la Bourse suisse des 20 séances de Bourse précédant la date de l’Assemblée générale des actionnaires (soit du 26 avril au 23 mai 2022), diminuée du montant brut du dividende en espèces de CHF 5,00, soit CHF 105,23.

Ainsi le montant brut imposable pour le dividende en espèces est de CHF 5,00 pour chaque action au porteur détenue et pour le dividende B en actions de CHF 0,53 (prix de référence divisé par 200) pour chaque action au porteur détenue. Le dividende A en actions n’est pas assujetti à l’impôt fédéral anticipé.

Le montant total du dividende s’élève CHF 45'456'387,24 (y compris le dividende A en actions dont le montant est prélevé sur les réserves issues d’apport en capital) et le solde du bénéfice disponible reporté à compte nouveau s’élève à CHF 119'096'171 sous réserve du nombre d’actions propres détenues au jour du détachement du dividende (le 27 mai 2021).



Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2300 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Patrick Combes, Président Rohan Sant Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 63 actionnaire@tradition.ch rohan.sant@voxia.ch

