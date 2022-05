CCT bringt den weltweit ersten Nockendeckel aus Aluminium für Glasbehälter auf den europäischen Markt

DAYTON, Ohio, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT), Hersteller des EEASY-Deckels, der ersten Innovation bei Deckeln seit mehr als 75 Jahren, kündigt heute an, dass er auf der jährlich stattfindenden internationalen Fachmesse „World of Private Label“ der PLMA in Amsterdam vom 31. Mai bis 1. Juni den europäischen Märkten die Nockenversion seines EEASY-Deckels vorstellen wird.



Der patentierte EEASY-Deckel ermöglicht es den Verbrauchern, ein Glas durch einfaches Drücken eines Knopfes auf dem Deckel zu entlüften. Untersuchungen haben ergeben, dass der EEASY-Deckel die zum Öffnen eines Glasdeckels erforderliche Drehkraft bei herkömmlichen Nockendeckeln (Twist-off-Deckeln) um mehr als 58 % und im Vergleich zu Standarddeckeln mit durchgehendem Gewinde (Schraubdeckeln) um 40 % reduziert. Anfang dieses Jahres kündigte CCT an, dass es nun den weltweit ersten Nockendeckel aus Aluminium herstellt. Dies bedeutet, dass der innovative EEASY-Deckel von CCT nun sowohl in der Nocken- als auch in der Schraubversion erhältlich ist, wobei beide aus Aluminium sind.

Der EEASY-Deckel wird auf der PLMA’s New Product Expo vorgeführt, auf der die neuesten Innovationen in den Bereichen Verpackungen, frische, tiefgekühlte und gekühlte Lebensmittel, Trockenlebensmittel, Getränke, Kosmetika, Gesundheit und Schönheit, Haushalt und Küche, Autopflege, Garten sowie Haushaltswaren und Heimwerkerprodukte vorgestellt werden.

„Indem wir das Bewusstsein für den EEASY-Deckel auf der PLMA-Messe schaffen, bietet sich uns die Möglichkeit zu zeigen, dass die Verbraucher bereit sind, Produkte zu erwerben, die im Alltag einfacher zu benutzen sind“, sagte Brandon Bach, President von CCT. „Wir haben den Wunsch der Verbraucher nach leichter zu öffnenden Deckeln erkannt und acht Jahre Forschung und Entwicklung investiert, um den EEASY-Deckel mit Blick auf die einfache Handhabung zu entwickeln. Dies ist ein Gewinn für Unternehmen, die den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden wollen, und ein Gewinn für die Verbraucher, die den Deckel eines Glases leichter öffnen können.“

Im Jahr 2020 führte Boyer’s Food Markets mit Sitz in Pennsylvania in allen seinen 18 Filialen die Schraubversion des EEASY-Deckels für die Nudelsoße der Marke Darci’s ein. Nach einer dreimonatigen Fallstudie gab CCT bekannt, dass der erste Einsatz des EEASY-Deckels den Absatz der Nudelsoße um über 300 % gesteigert hat.

CCT ist mit dem in Deutschland ansässigen Unternehmen Trade Consult – einem Vertriebs- und Marketingunternehmen, das sich auf die Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhersteller konzentriert – eine Partnerschaft eingegangen, um Interesse zu wecken und Treffen sowohl mit nationalen Marken als auch mit Eigenmarkenunternehmen zu vereinbaren und die gesamte Einführung des EEASY-Deckels auf dem europäischen Markt zu koordinieren.

„Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung in der Lebensmittel- und Einzelhandelsbranche haben wir sofort den Wert des EEASY-Deckels für Marken und Verbraucher erkannt“, sagte Friedrich Berlemann, CEO von Trade Consult. „Abgesehen von der einfachen Handhabung, die wir bei Verpackungen dringend brauchen, ist die Version des EEASY-Aluminiumdeckels mit Lasche nachhaltiger als herkömmliche Alternativen aus Stahl. Da die europäischen Märkte hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit stellen, erfüllt der EEASY-Deckel alle Voraussetzungen für Verpackungsinnovation“.

Im vergangenen Jahr eröffnete CCT sein neues, 1.115 Quadratmeter großes und hochmodernes Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio, USA. CCT verfügt über die Kapazitäten, etwa 800 EEASY-Deckel mit Aluminiumlasche pro Minute zu produzieren – mehr als 250 Millionen pro Jahr.

CCT führt derzeit Gespräche mit großen Lebensmittelhändlern, Marken und Herstellern auf der ganzen Welt, um den EEASY-Deckel Ende 2022 für die Verbraucher verfügbar zu machen.

Der Stand von CCT auf der Messe der PLMA befindet sich in Halle 8, Standnr. F417.



Weitere Informationen zu EEASY Lid finden Sie unter eeasylid.com.

Muster des EEASY-Deckels und Demo-Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Klicken Sie hier, um Fotos des EEASY-Deckels mit Aluminiumlasche und des Technology Center von CCT herunterzuladen.

Über Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) bietet innovative Verpackungslösungen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie. Der neue EEASY-Deckel von CCT ist die erste große Innovation für Gläserdeckel seit 75 Jahren. Die von dem Unternehmen entwickelte und patentierte Technologie macht das Öffnen von vakuumversiegelten Gläsern viel einfacher – mit nur einem Knopfdruck. Der EEASY-Deckel öffnet den Markt für 49 % der Bevölkerung, die nicht über die körperlichen Kräfte verfügen oder denen es regelmäßig schwerfällt, ein vakuumversiegeltes Glas zu öffnen. Der EEASY-Deckel wird sowohl mit durchgehendem Gewinde als auch mit Lasche erhältlich sein.

Medienkontakt

Brianna Edwards

Uproar PR für CCT

321-236-0102

Bedwards@uproarpr.com