Klépierre: KLÉPIERRE ANNONCE LA COMPOSITION DE SON DIRECTOIRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ANNONCE

LA COMPOSITION

DE SON DIRECTOIRE

Paris, le 25 mai 2022

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce la composition de son Directoire à compter du 22 juin 2022.

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance de Klépierre SA réuni le 24 mai 2022 a décidé qu’à compter du 22 juin 2022 et pour une durée de 3 ans, le Directoire de la société sera composé des membres suivants :

Jean-Marc Jestin, renouvelé dans ses fonctions de membre et président du Directoire ;

Stéphane Tortajada, en tant que membre du Directoire, assumant la responsabilité de la direction financière.

Stéphane Tortajada a plus de 25 ans d’expérience en finance et en immobilier. Il a exercé des responsabilités dans les domaines des fusions acquisitions, du financement, des marchés de capitaux et de la gestion d’actifs, à la fois au sein de banques d’investissement comme Lazard, ou plus récemment en tant que directeur Financement et Investissement du groupe énergétique EDF pendant douze ans. Il a également dirigé les activités immobilières du Groupe Casino à l’international, en mettant en œuvre des stratégies différenciées de cession d’actifs, de développement et de réversion sur un portefeuille de centres commerciaux.

Stéphane Tortajada, âgé de 49 ans, est ingénieur civil de l’École nationale des Ponts et Chaussées, diplômé d’un Master en finance de l’IEP Paris et membre de la Société Française des Analystes Financiers.

Sa nomination est intervenue au terme d’une procédure de sélection rigoureuse et conforme au Code AFEP-MEDEF.

Jean-Michel Gault, membre du Directoire, dont le mandat expirera le 21 juin 2022, demeurera au sein de Klépierre afin de garantir une parfaite transition avec ses équipes. Après une carrière de 10 ans au sein du Groupe Paribas, Jean-Michel Gault avait rejoint Klépierre en tant que directeur financier en 1998, avant d’en intégrer le Directoire en 2005. Tout au long de cette période, il aura notamment accompagné la très forte croissance du Groupe, mené ses multiples opérations de restructuration financière et assuré sa communication financière et les relations avec ses investisseurs.

Le Conseil de surveillance et le Président du Directoire ont unanimement salué la contribution substantielle de Jean-Michel Gault aux succès et à la solidité financière du Groupe.

