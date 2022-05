Siili Solutions Oyj:n uusi johtoryhmä 1.6.2022 alkaen

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 25.5.2022 kello 9.00

Siili Solutions Oyj uudistaa konsernin johtoryhmää 1.6.2022 alkaen. Uusi johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä ja rooleista:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Taru Salo, henkilöstöjohtaja

Kenneth Lindfors, kaupallinen johtaja

Kari Pirttikangas, operatiivinen johtaja

Jerry Jalassola, Jarkko Malviniemi ja Kristian Takala jättävät tehtävänsä johtoryhmässä 1.6.2022 alkaen. Jalassola jatkaa Creative Technology -yksikön johtajana ja Malviniemi jatkaa Data ja AI -liiketoiminnan johtamista. Takala siirtyy uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.

”Siili julkaisi hiljattain uudet kunnianhimoiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Uusi, aiempaa fokusoituneempi johtoryhmä keskittyy jatkossa Siilin strategian toteuttamiseen ja entistä kovempien kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Haluan samalla kiittää Jerryä, Jarkkoa ja Kristiania heidän panoksestaan johtoryhmätyössä,” sanoo toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

