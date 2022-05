French English

NFL BIOSCIENCES, engagé dans la lutte contre le tabagisme, souscrit pleinement à la Journée Mondiale Sans Tabac du 31 mai

NFL BIOSCIENCES, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, un candidat médicament d’aide au sevrage tabagique actuellement en Phase II/III clinique en France, souscrit pleinement au message et aux « calls to action » de la journée mondiale sans tabac du 31 mai 2022 organisée par l’Organisation Mondiale de la Santé dont le thème pour cette édition est la protection de l’environnement.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a institué la Journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître, partout dans le monde, l’épidémie de tabagisme et ses effets potentiellement mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés et cet impact néfaste de l’industrie du tabac se retrouve également dans le domaine de l’environnent et du climat comme le souligne l’OMS dans sa campagne annuelle #TobaccoExposed1. Cette année, l’OMS a choisi de mettre en lumière l’impact du tabac sur l’environnement : ce sont en effet 600 millions d’arbres abattus et 22 milliards de litres d’eau nécessaires pour produire des cigarettes, par ailleurs 84 millions de tonnes de CO2 sont libérées dans l’atmosphère et cela contribue à la hausse des températures dans le monde, sans parler de la profusion de déchets, de toxines et la pollution aux microplastiques qui découlent tant de la production que de la consommation de tabac.

Au-delà de la nocivité environnementale et de l'impact climatique, le tabac est évidemment un enjeu de santé publique au niveau mondial. 1,3 milliard de personnes fument dans le monde et le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année, dont 75 000 rien qu’en France. Les coûts en soins de santé et en pertes de productivité dues aux décès prématurés et aux maladies sont considérables : 2 000 milliards de dollars par an. 2

Ainsi comme le souligne l’OMS dans son « call to actions », arrêter le tabac a des effets bénéfiques sur la santé et l’environnement.

Bruno Lafont, Directeur Général Délégué de NFL Biosciences déclare : « Ces dernières années, il y a une réelle prise de conscience des méfaits du tabac sur la santé comme sur l’environnement, et du coût humain et financier qui lui est imputable pour la société au niveau mondial. Tous, individuellement et collectivement, pouvoirs publics, entreprises comme société civile, nous devons prendre notre part et souscrire aux initiatives en faveur de la lutte contre le tabagisme et ses conséquences désastreuses. Chez NFL Biosciences, la lutte contre les addictions et la dépendance est notre raison d’être et nous avons fait le choix de développer des médicaments innovants et botaniques pour aider les personnes désireuses d'arrêter de fumer, c’est à ce niveau que notre expertise présente un rôle moteur afin de répondre à ces enjeux pour les générations futures ».

Effectivement, le sevrage tabagique est difficile, des solutions existent néanmoins et des sociétés biopharmaceutiques telles que NFL Biosciences sont pleinement engagées dans la bataille. Pour mémoire, NFL Biosciences mène actuellement l’étude Cesto 2, une étude clinique de Phase II/III de NFL-101, candidat médicament botanique innovant pour le sevrage tabagique, approuvée par l’ANSM3 en France et le comité d’éthique. NFL-101 est un extrait de feuilles de tabac dont la nicotine a été enlevée. Les Centres d’Investigation Clinique des CHU de Rennes, Poitiers et Bordeaux procèdent actuellement au recrutement de volontaires : des fumeurs adultes consommant plus de 11 cigarettes par jour et ayant une réelle volonté d’arrêter de fumer. Quatre autres CHU rejoignent actuellement le dispositif de recrutement. L’objectif est de recruter 318 candidats pour mener à bien cette étude sur le périmètre France.

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

1 https://www.who.int/fr/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

2 https://tobaccoatlas.org/et OMS (2021)

3 Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

