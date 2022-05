Carine Dagommer est nommée administrateur de Guerbet

Renouvellement du mandat de Nicolas Louvet

Villepinte (France), le 24 mai 2022 (18:00 CET) – Guerbet (FR0000032526 GBT), un leader mondial en imagerie médicale, annonce la nomination de Carine Dagommer et le renouvellement de Nicolas Louvet en qualité d’administrateurs. Ces résolutions ont été adoptées par l’Assemblée Générale des actionnaires de Guerbet qui s’est tenue le 20 mai.

Carine Dagommer, 51 ans, est directrice marketing opérationnel des Laboratoires dermatologiques d’Uriage. Après un Bachelor à l’ESSEC et un Master en commerce international à l’Université de Strasbourg, elle a débuté sa carrière comme responsable Grands Magasins de Parfums Grès, puis responsable Zone export Amérique latine & Caraïbes, puis responsable Grands Comptes pour Escada Beauté Group. Carine Dagommer a ensuite été pendant 10 ans responsable marketing chez Elizabeth Arden International, puis directrice commerciale et marketing pour Valeur Absolue Parfums. Elle entre en 2018 chez Nuxe, puis intègre le Laboratoire Puressentiel jusqu’en 2020 pour des missions marketing. Elle a été cooptée en septembre 2021 au conseil d’administration de Guerbet, en remplacement de Marion Barbier.

Nicolas Louvet, 45 ans, est administrateur de Guerbet depuis 2016, il s’agit de son premier renouvellement. Ingénieur diplômé de l’Université de technologie de Compiègne, il a occupé les postes d’ingénieur, de responsable R&D, puis de chef de projet chez Valeo. Nicolas Louvet a ensuite intégré le groupe Yazaki pour assurer pendant 15 ans différentes fonctions stratégiques telles que directeur projet, responsable Grands Comptes et responsable plan d'amélioration BU. Nommé en 2016 au conseil d’administration de Guerbet, il est également Président du Comité éthique, gouvernance et RSE et siège au Comité stratégie et innovation du conseil d’administration.

Carine Dagommer et Nicolas Louvet sont des représentants de la famille Guerbet.

Le Conseil d’Administration de Guerbet se compose de douze administrateurs :

- Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente

- Carine Dagommer

- Olivier Fougère (administrateur salarié)

- Mark Fouquet

- Eric Guerbet

- Didier Izabel

- Céline Lamort

- Nicolas Louvet

- Marc Massiot

- Claire Massiot-Jouault

- Jean-Sébastien Raynaud (administrateur salarié)

- Thibault Viort

