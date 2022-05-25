领先的EB-5区域中心运营商对美国公民和移民服务局提起诉讼

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华盛顿, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 五家领先的EB-5区域中心运营商与在美国投资的EB-5贸易组织（IIUSA）一起，今天向哥伦比亚特区地区法院提起对美国公民和移民服务局（USCIS）的集体诉讼。这五个区域中心（EB5 Capital、Civitas Capital Group、Golden Gate Global、CanAm Enterprises和Pine State regional Center）与IIUSA联合聘请了Klasko Immigration Law Partners和McDermott Will & Emery LLP代表他们进行诉讼。该诉讼质疑美国公民和移民服务局单方面撤销对2022年《EB-5改革与廉正法》（简称为“RIA”）生效前已存在的600多个指定区域中心的授权，以及美国公民和移民服务局对RIA的解释，这些解释要求每个区域中心在开始运营前重新申请名称并获得批准。



原告认为，USCIS的立场违背了RIA的本义，并且阻碍了国会实施RIA的意图。

原告在一份联合声明中表示：“我们将把各自不同的商业利益放在一边，联合起来实现我们的共同目标，即保护客户的权利，并继续为经济发展项目提供所需的资金。我们旨在通过此次诉讼寻求保护的可行性，以保护这一非常成功的经济发展和就业创造计划、促进该计划的区域中心以及参与计划的外国投资者。我们相信，国会意在允许区域中心立即恢复EB-5业务，同时努力使他们自己快速符合RIA在诚信和其他方面的新要求。事实上，EB-5行业内部有一个共识，即国会打算在RIA于2022年5月15日生效后，尽快让区域中心计划恢复运营。”

这五家老牌运营商总共管理着21个州内26个区域中心的业务。多年来，他们促成了53亿美元的EB-5投资，在全国开发了143个项目，为美国工人创造了超过19万个就业机会。EB-5计划对美国经济有着压倒性的积极影响。根据IIUSA收集和分析的数据，在2008年至2021年期间，EB-5计划帮助创造了374亿美元的外国直接投资，为美国人创造和保留了就业机会，而这一切没有给纳税人带来任何成本。

为此，原告资助IIUSA在贝林地区中心针对美国公民和移民服务局的单独诉讼中提交了一份法庭之友陈述书，目前正在等待加利福尼亚州北部地区地方法院的审理。原告在联合声明中还表示：“我们认为，贝林案的全球裁决对整个行业都有好处，值得我们给与支持。”

关于EB5 Capital

EB5 Capital为来自世界各地的合格投资者提供投资于创造就业机会的商业房地产项目机会，以获得美国永久居留权，以及私人股本投资和第二护照。如需了解更多信息，请在LinkedIn上关注EB5 Capital，并可访问www.eb5capital.com。