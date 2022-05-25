領先的 EB-5 區域中心營運商對 USCIS 提出訴訟

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華盛頓, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 五個領先的 EB-5 區域中心營運商，以及 EB-5 貿易組織投資美國 (IIUSA)，今天共同在哥倫比亞地方法院向美國公民和移民服務 (USCIS) 提出訴訟。這五個地區中心包括 EB5 Capital、Civitas Capital Group、Golden Gate Global、CanAm Enterprises 和 Pine State Regional Center，以及 IIUSA 已聯合聘請了 Klasko Immigration Law Partners 及 McDermott Will & Emery LLP 作為他們的代表。該訴訟質疑 USCIS 在 2022 年 EB-5 改革與完整性法案（「RIA」）生效時對現存的 600 多個指定區域中心的單方解除授權，以及 USCIS 對 RIA 的解釋：要求每個區域中心在營運前重新申請指定並再獲得批准。



原告表示，USCIS 的立場與 RIA 的明確意義及國會所制定的 RIA 意圖互相抵觸。

原告在聯合聲明中表示：「我們將把不同的業務利益放在一邊而攜手合作，以達成保護客戶權利的共同目標，並繼續為經濟發展項目提供所需的資金。」 透過這項行動，我們尋求保護這個高度成功的經濟發展和創造就業計劃、並且促進計劃的區域中心及參與該計劃的外國投資者的可行性。我們相信國會意圖讓區域中心立即回歸 EB-5 的業務中，同時致力於儘快遵守 RIA 新的完整性和其他要求。事實上，EB-5 行業已有共識，美國國會打算在 RIA 於 2022 年 5 月 15 日生效日時，儘快讓區域中心計劃恢復運作。」

這五家長期營運商管理 21 個州的 26 個區域中心。多年來，他們促進 53 億美元的 EB-5 投資，在全國開發了 143 個項目，並且負責為美國工人創造超過 19 萬個工作崗位。EB-5 計劃對美國經濟帶來壓倒性的正面影響。根據 IIUSA 在 2008 年至 2021 年收集和分析的數據，EB-5 計劃協助產生 374 億美元的外國直接投資，且為美國人創造和保留美國本地就業機會，而無需納稅人支付成本。

就此，原告已資助 IIUSA 在 Behring 區域中心針對美國公民及移民服務局的獨立訴訟中提交的 amicus curiae（法庭之友）簡報，該訴訟目前正在加州北區地方法院審理中。原告在聯合聲明中補充道：「我們相信對 Behring 訴訟案的全球裁決可為整個行業帶來幫助，並且值得我們支持。」

關於 EB5 Capital

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