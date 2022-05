English Finnish

S&P Global Ratings on myöntänyt Huhtamäki Oyj:lle luottoluokituksen BB+

S&P Global Ratings on tänään myöntänyt Huhtamäki Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla BB+, ja sen näkymä on vakaa. Luottoluokitus on Huhtamäen historian ensimmäinen. Luottoluokitusraportti on saatavilla Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/velkasijoittajat/ .

S&P Global Ratings toteaa että: “Huhtamäen liiketoiminnan riskiprofiiliin vaikuttavat yhtiön johtava asema elintarvikepakkausten erikoismarkkinoilla, pitkät asiakassuhteet suurten ja tunnettujen yhtiöiden kanssa sekä laaja maantieteellinen hajautus. Huolimatta siitä, että nettovelka suhteessa käyttökatteeseen on noussut S&P Global Ratingsin mukaan 3,5:n tasolle [Elif-] yrityskaupan myötä, odotamme johdon jatkavan varovaista rahoituspolitiikkaansa. Sen mukaan nettovelka suhteessa käyttökatteeseen pysyy 2,0 ja 3,0 välissä, samalla kun yhtiö keskittyy liiketoiminnan kasvattamiseen sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

