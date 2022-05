Huhtamäki Oyj julkaisee vastuullisuuskriteereihin sidotun joukkolainojen viitekehyksen

English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 25.5.2022, KLO 12.05

Huhtamäki julkaisee vastuullisuuskriteereihin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen ja vastuullisuustavoitteiden sisällyttämistä rahoitukseensa

Vastuullisuuskriteereihin sidottujen joukkolainojen viitekehys (”SLB-viitekehys”) on laadittu International Capital Markets Associationin (ICMA) vuonna 2020 julkaisemien vastuullisuuskriteereihin sidottuja joukkolainoja koskevien periaatteiden mukaisesti. SLB-viitekehys on suunniteltu tukemaan Huhtamäen mahdollisia vastuullisuuskriteereihin sidottujen arvopapereiden liikkeeseenlaskua. Viitekehyksen alla liikkeeseen laskettujen arvopapereiden korko tai muu rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli Huhtamäki ei pääse ennalta asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ennalta asetettuun tarkasteluajankohtaan mennessä.

”SLB-viitekehys tuo vastuullisuuden myös rahoitusstrategiamme ytimeen. Sitomalla vastuullisuustavoitteet ja suoriutumisen suoraan rahoituskustannuksiimme, lähetämme sijoittajille vahvan viestin tahtotilastamme ja sitoumuksistamme vastuullisuuden osalta”, sanoo Huhtamäki Oyj:n talousjohtaja Thomas Geust.

”SLB-viitekehys on esimerkki siitä, miten tuomme vastuullisuuden osaksi kaikkea toimintaamme – myös rahoitusta. Se osoittaa selkeästi, että suhtaudumme vakavasti tavoitteeseemme olla asiakkaidemme ensisijainen kumppani vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Osana vastuullisuustyötämme olemme asettaneet itsellemme myös useita kunnianhimoisia alatavoitteita. SLB-viitekehykseen liittyvän prosessin aikana olemme saaneet tunnustusta työlle, jota olemme tehneet näiden saavuttamiseksi. Olemme tästä tunnustuksesta kiitollisia. Tämä on yksi osoitus sitoumuksemme vahvuudesta ja kyvystämme saavuttaa tavoitteemme", sanoo Huhtamäki Oyj:n vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling

SLB-viitekehys sekä ulkopuolinen arvio ovat saatavilla Huhtamäen verkkosivuilla: https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/velkasijoittajat/

