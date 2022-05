LEHDISTÖTIEDOTE: Cinia ja SSH laajentavat yhteistyötään kyberturvallisuusratkaisujen toimittamisessa

Finnish English



Cinia ja SSH laajentavat yhteistyötään kyberturvallisuusratkaisujen toimittamisessa

Cinia ja SSH ovat sopineet yhdessä kehittävänsä ja tarjoavansa suomalaisille ja kansainvälisille asiakkailleen edistyksellisiä kyberturvallisuuden ratkaisuja. Cinia tulee yhteistyössä SSH:n kanssa tarjoamaan uusia palveluita sensitiivisten tietojen käsittelyyn ja siirtämiseen sekä pääsynhallinnan ja valvonnan turvaamiseen erityisesti huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin ylläpitämisessä. Ensimmäiset yhteistyönä toimitettavat ratkaisut tuodaan markkinoille kesällä 2022.

"Olen erittäin iloinen, että Cinia kehittää kanssamme parempaa puolustuksellista tietoturvaa asiakkaillemme Suomessa ja Euroopassa. Cinian osaaminen kyberprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä heidän kykynsä tarjota jatkuvia palveluita vahvistaa merkittävästi tarjontaamme asiakkaillemme”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

“Cinian tehtävänä on selvittää teknologian uudet mahdollisuudet, toteuttaa tulevaisuuden ratkaisut ja näin johdattaa Suomea kohti turvallista digitaalista ulottuvuutta. Ratkaisut löydetään yhdistämällä sulavasti tietoliikenne, ohjelmistot, tietoverkot ja kyberturvallisuus toimiviksi kokonaisuuksiksi. Nyt voimme yhdessä SSH:n kanssa rakentaa palveluita niin, että ne sisältävät huipputason kybersuojaukset ja valvonnan alusta asti”, sanoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

SSH auttaa asiakkaitaan luottamuksellisen ja arvokkaan tiedon sekä niitä käsittelevien järjestelmien suojaamisessa digitaalisessa maailmassa. SSH:n järjestelmät mahdollistavat sovellusten välisen turvallisen kommunikaation sekä niitä hallinnoivien ihmisten turvallisen ja valvctun pääsyn järjestelmiin. Lisäksi SSH:n ratkaisut mahdollistavat suojatun ihmisten välisen digitaalisen kommunikaation yli maa- ja organisaatiorajojen.



SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com





Cinia lyhyesti

Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Cinia tarjoaa korkealaatuiset, viimeisintä teknologiaa hyödyntävät kyberturvallisuusratkaisut suojaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta. Palvelumme kattavat laajasti koko digiympäristön turvaamisen päätelaitteista pilvipalveluihin ja verkoista sovelluksiin. Jatkuva havainnointi, erilaisiin kyberuhkiin varautuminen ja niiden eliminointi sekä nopea poikkeamiin reagointi ovat keskeinen osa kyberturvallisuuspalvelutoimintaamme konsultoinnin ja koulutuksen lisäksi. www.cinia.fi



