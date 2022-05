English Finnish

10:45 Lontoo, 12:45 Helsinki, 25.05.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP RAPORTOI KUOLEMANTAPAUKSESTA TAVASIN KAIVOKSELLAAN

Joudumme valitettavasti tiedottamaan, että Tavasin maanalaisessa kaivoksessa Turkissa sattui 24.5.2022 yllättävä kuolemaan johtanut onnettomuus toisen vuoron aikana.

Malmion ylätason sortumisen johdosta yksi kokenut maanalaisen tiimin työntekijä menehtyi. Tutkimukset onnettomuuteen johtaneista syistä ovat käynnissä paikan päällä ja tarkempaa tietoa on saatavissa tutkimusten päätyttyä.

Afarak Group esittää syvimmät surunvalittelunsa työntekijän perheelle.

Helsingissä, 25.05.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet