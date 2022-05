English Danish German

25. Mai 2022

Mitteilung 10

NKT erhält Auftrag für zweites System SuedOstLink, Erweiterung eines der deutschen Hochspannungs-Gleichstromkorridor-Projekte

NKT hat vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz einen Erweiterungsauftrag für das SuedOstLink-Projekt unterhalb eines Wertes von EUR 700 Mio. erhalten. Der Auftrag ist eine Erweiterung des SuedOstLink-Projekts um ein zweites paralleles Übertragungssystem vom Norden Deutschlands in den Süden und umfasst die Lieferung und Installation einer 525-kV-VPE-Kabellösung zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Das zweite System der SuedOstLink-Verbindung hat eine Trassenlänge von ca. 550 km wovon NKT ca. 275 km liefert, somit das gleiche Volumen wie beim ersten SuedOstLink-System.

Das kombinierte SuedOstLink-Projekt wird die weltweit erste große kommerzielle 525-kV-HGÜ-Verbindung in VPE-Technologie mit 2 x 2 GW Übertragungsleistung. Dieses Projekt ist Teil der deutschen Korridorprojekte, die die landesweite Versorgung mit erneuerbaren Energien im Land erheblich steigern sollen und die beschleunigten Ziele der Energiewende bedienen. NKT verfügt in Deutschland über eine starke Präsenz und Erfahrung mit Standorten in Köln, Nordenham und Berlin und ist daher ideal aufgestellt, um die erforderlichen Lösungen zu liefern und zu installieren. Die lokale Produktion wird zur Stärkung der deutschen Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land beitragen.

Die von NKT zu liefernde 525-kV-HGÜ-Kabellösung für das zweite System von SuedOstLink umfasst drei Lose mit einem Gesamtauftragswert unterhalb EUR 700 Mio. (unterhalb EUR 550 Mio. in Standardmetallpreisen). Die zweite Anlage wird in Verbindung mit dem bestehenden Projektplan mit einer zu erwartenden Inbetriebnahme im Jahr 2027 errichtet werden.

NKT Präsident und CEO Alexander Kara sagt:

- Ich freue mich sehr, dass unsere führende Expertise und unser Know-how in der 525-kV-HGÜ-Technologie von unserem langjährigen Partner 50Hertz anerkannt wird und zu einem weiteren Großauftrag für die deutschen Korridorprojekte geführt hat. Das Gesamtprojekt SuedOstLink gehört zu den bisher größten Aufträgen von NKT und unterstreicht unsere Rolle als wichtiger Partner bei der Energiewende Deutschlands.

Beide Systeme von SuedOstLink dienen der Stromübertragung über lange Distanzen in Deutschland, um den in Norddeutschland aus erneuerbaren Energien produzierten Strom in den Süden des Landes zu transportieren. Diese Verbindungen werden oft als HGÜ-Korridorprojekte bezeichnet. Sie führen durch einen Großteil des Landes und sind ein essentieller Baustein für die Energiewende, die Deutschlands langfristige Strategie darstellt, um bis 2045 auf erneuerbare Energien umzustellen. Die 2 x 2 GW-Kabelanlage SuedOstLink wird die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Bayern verbinden.

Die Auftragserteilung für das SuedOstLink-Projekt hat keinen Einfluss auf die finanziellen Aussichten des Unternehmens in 2022.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tel.: +45 2494 1654

Press: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tel.: +45 2982 0022

