Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2022

Markedet for selskapets skip har i første kvartal vært sesongmessig svakt særlig for ankerhåndteringsfartøy, men med betydelig bedring fra mars måned. Sammenlignet med første kvartal 2021 har inntektene økt som følge av flere skip i drift.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024. Fem fartøy i opplag, hvorav 3 AHTS og 2 PSV, er avtalt solgt. Det forventes at alle fartøyene vil bli overlevert ny eier senest tidlig i tredje kvartal. De solgte fartøyene har ligget i opplag over lengre tid, to av fartøyene siden 2015.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 52,2 million i 1. kvartal 2022, mot NOK 16,3 million i 1. kvartal 2021.

Totale inntekter var NOK 147,9 million i 1. kvartal 2022, mot NOK 100,5 million i 1. kvartal 2021.

Rederiet hadde pr. 31.03.22 22 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 1. kvartal 2022 var på 84 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 1. kvartal 2022

Totale inntekter var NOK 147,9 million (NOK 100,5 million).

Totale driftskostnader var på NOK 95,7 million hvorav NOK 16,9 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 6,4 million på mannskapskostnader, NOK 7,3 million på driftskostnader skip og NOK 3,2 millon på andre driftskostnader. (NOK 84,2 million hvorav NOK -16,8 million var endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjorde NOK 78,7 million (NOK 101,0 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 52,2 million (NOK 16,3 million).

Avskrivninger var NOK 52,8 million (NOK 50,6 million).

Netto finansposter var NOK - 15,8 million (NOK - 77,6 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 5,2 million (urealisert agio gevinst NOK 0,6 million), og verdijustering lån var NOK - 18,5 million (NOK - 75,9 million).

Resultat før skatt var NOK - 16,2 million (NOK - 112,8 million).

Balanse og likviditet pr. 31.03.22

Sum omløpsmidler var NOK 341,4 million pr. 31.03.22, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 66,9 million (herav NOK 0,5 million bundne skattetrekksmidler). Pr. 31.03.21 var sum omløpsmidler NOK 231,7 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 94,7 million (hvorav NOK 0,6 million bundne skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var i 1. kvartal 2022 NOK - 12,5 million (NOK 47,1 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 3,3 million (NOK -24,9 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -23,8 million (NOK - 33,1 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 433 million pr. 31.03.22. Selskapet gjennomførte i 2021 nye nedskrivningsvurderinger 31.12.19 og 30.06.20 etter pålegg fra Finanstilsynet. Virkningene av endringene framgår av note 7.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 31.03.22 NOK 1 555,3 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 465,0 million og ikke rentebærende gjeld NOK 90,3 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 31.03.22 NOK 2 373,9 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 610,9 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 16,5 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver 20 fartøy,

11 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

5 AHTS

3 Subsea (en utleid på bareboat kontrakt)

1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 31.03.22 398 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

