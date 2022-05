H2O Innovation remporte 7,9 M$ de nouveaux projets de traitement d’eau et d’eaux usées

English French

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (WTS) a récemment remporté trois nouveaux projets de systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 7,9 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 40,4 M$.

Le premier projet remporté par la Société consiste en un remplacement d’un système municipal d’eau potable utilisant l’ultrafiltration (UF) dans la ville de Georgetown, au Texas. Le projet pilote a été complété avec succès à l’hiver dernier, ce qui a permis à H 2 O Innovation d’obtenir le contrat pour le système de 13 627 m3/j (3,6 MGD) par la suite. Le système initial, qui avait été fourni par un autre fabricant, n’offrait pas à la ville la flexibilité désirée au niveau du remplacement des modules de membranes. C’est grâce à la technologie à plate-forme ouverte FiberFlexMC proposée par la Société que celle-ci a été sélectionnée pour réaliser le projet.

Le second projet est celui d’un système d’osmose inverse (RO) à double passage pour l’alimentation des chaudières d’un client industriel situé au Wisconsin. La Société a remporté ce contrat en raison de sa capacité à livrer l’installation dans un délai très serré.

Finalement, le dernier projet octroyé à H 2 O Innovation consiste en un système de bioréacteur à membranes (MBR) d’une capacité de 1 045 m3/j (276 000 GPD) pour un client industriel du Texas.

« Ces projets démontrent l’attention que nous accordons aux objectifs décrits dans notre plan stratégique, alors que nous grandissons avec une belle diversification de projets municipaux et industriels de haute qualité. Ils permettent à l'équipe de WTS de mettre en œuvre notre expertise en ingénierie et nos conceptions uniques, telles que l’approche flexible FiberFlexMC, ainsi que de fournir des solutions complètes à nos clients pour toutes sortes d’applications (eaux usées, recyclage d’eau, etc.). L'équipe s'est vraiment transformée au cours des dernières années, ce qui a conduit à ces récents succès », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaine d’approvisionnement et de la pandémie de Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

