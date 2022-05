Le programme Kia – Communautés en mouvement annonce les 9 organismes de bienfaisance et OBNL récipiendaires de financement favorisant le mouvement et l'innovation dans leurs communautés

Kia – Communautés en mouvement offre aux organismes caritatifs le temps, l'espace et le financement nécessaires pour trouver l'inspiration et continuer de faire avancer leurs communautés.



L'initiative montréalaise Défi sportif AlterGo Dans mon école a été sélectionnée comme l'un des neuf projets de la première année du programme.

Le programme offrira 1,4 million de dollars pour soutenir des projets locaux à travers le pays pour les quatre années à venir



TORONTO, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Kia – Communautés en mouvement annonce les neuf organismes de bienfaisance et OBNL de partout au pays qui ont été sélectionnés pour recevoir du financement au cours de l'année inaugurale du programme, et AlterGo de Montréal est l'une d’entre eux. Cette annonce fait suite au lancement du programme en décembre où Kia Canada, en partenariat avec les Fondations communautaires du Canada (FCC), a lancé Kia – Communautés en mouvement, une initiative locale visant à investir 1,4 million de dollars sur quatre ans pour soutenir des projets communautaires qui bâtissent des collectivités inclusives par le biais de programmes novateurs qui encouragent le mouvement.

Alors que le Canada continue de faire face aux défis engendrés par la COVID-19 – élargissement du fossé des inégalités et augmentation des obstacles auxquels certains groupes sont confrontés - les organismes de bienfaisance et les OBNL jouent un rôle essentiel pour l’avènement de changements transformateurs au niveau local.

« La première année du programme Kia – Communautés en mouvement offrira plusieurs opportunités incroyables de stimuler l'innovation, l'inspiration et le mouvement au niveau local, en soutenant les différents besoins des gens de partout au pays », dit Elias El-Achhab, vice-président et chef des opérations de Kia Canada. « Chez Kia, nous reconnaissons l'importance du travail incroyable qui se fait à l'échelle locale. Les communautés savent mieux que quiconque ce dont elles ont besoin, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir ces initiatives importantes qui permettent d'améliorer notre monde et le changement essentiel allant de pair. »

Rassembler les jeunes ayant une limitation fonctionnelle par le sport

L'initiative Dans mon école d'AlterGo a été sélectionnée pour un financement dans le cadre du programme Kia – Communautés en mouvement de Kia. Tout au long du mois d'avril, des centaines d'enfants montréalais du primaire et du secondaire vivant avec des limitations fonctionnelles ont participé à des compétitions de CrossFit, d'athlétisme et de gymnastique dans les écoles. L'initiative, qui précédait le plus grand événement multisports annuel du Canada, le Défi sportif AlterGo, a été conçue pour favoriser l'inclusion sociale et aider les enfants à surmonter les problèmes de santé mentale et de déconditionnement dus à la réduction de l'activité physique en raison de la pandémie.

« AlterGo, moteur d'inclusion, organise le Défi sportif AlterGo, dont l’objectif principal est d'amener les jeunes ayant tout type de limitations fonctionnelles à bouger pour être en bonne santé et développer leur autonomie. En période de pandémie, l'organisation ne pouvait malheureusement pas accueillir toutes les écoles dans une installation sportive. Grâce au soutien de partenaires comme le programme Kia – Communautés en mouvement, elle a pu se rendre directement dans plusieurs écoles pour faire vivre des moments de compétitions et de bonheur aux jeunes ! » selon Maxime Gagnon, président et directeur général de AlterGo.

Kia – Communautés en mouvement finance neuf organismes de bienfaisances et OBNL d'un océan à l'autre en 2022. Chaque projet financé fera progresser le changement par le biais de solutions équitables et novatrices fondées sur le concept de mouvement - inspiré par la conviction de la marque Kia, « Du mouvement vient l’inspiration ».

De concert avec la Fondation du Grand Montréal

Au cours de son année inaugurale, Kia – Communautés en mouvement a travaillé avec la Fondation du Grand Montréal, l'une de cinq fondations communautaires participantes au pays, pour sélectionner des organismes de bienfaisance et OBNL qui stimulent l'innovation et le mouvement dans leurs communautés. La Fondation du Grand Montréal a mis à profit sa proximité avec les organismes sur le terrain et les besoins des communautés locales pour choisir d’AlterGo à titre de bénéficiaire.

« Les valeurs de justice, d’équité, de diversité et d’inclusion sont au cœur de la mission de la FGM et guident de manière transversale l’ensemble de ses actions. À travers le programme Kia – Communautés en mouvement, la Fondation est heureuse de soutenir l’organisme AlterGo, un véritable moteur d’inclusion, et plus précisément le Défi sportif AlterGo, qui amène les jeunes ayant tout type de limitation fonctionnelle à développer leur autonomie », affirme Marie-Andrée Farmer, directrice Initiatives stratégiques et Partenariats communautaires à la Fondation du Grand Montréal.

Cette année, Kia collabore avec :

Fondation du Grand Montréal – Foundation of Greater Montreal, Longueuil, Laval, Québec

Windsor-Essex Community Foundation, Ontario

Rural Communities Foundation Of Nova Scotia, Nouvelle-Écosse

Yorkton And District Community Foundation, Yorkton, Saskatchewan

Community Foundation Of The South Okanagan Similkameen, Penticton, Colombie-Britannique



« La pandémie a été exceptionnellement difficile et a eu un impact disproportionné sur des personnes étant déjà en situation de vulnérabilité accrue. Face à ces défis, il y a une lueur d'espoir : les organismes de bienfaisance et OBNL ont été, et continuent d'être, créatifs et ingénieux pour répondre aux besoins des collectivités », selon Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada. « Kia – Communautés en mouvement offre un soutien important afin de faire avancer ce travail dans nos collectivités. Alors que nous nous efforçons de favoriser la relance, ce sont des projets comme ceux-ci qui permettront de faire en sorte que cette relance soit juste et équitable. »

Les récipiendaires de la première année de Kia – Communautés en mouvement

Les organismes de bienfaisance et les OBNL sélectionnés conçoivent des projets variés, mis en œuvre par la communauté et qui soutiennent tous le mouvement vers l’avant et l’inclusion. Ils utilisent des solutions innovantes pour relever les défis sociaux et ont un large impact sur la communauté. Une liste complète des organismes financées est disponible ci-dessous :

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca et Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l’organisme national qui dirige le réseau des 191 fondations communautaires locales canadiennes. Avec les 191 fondations communautaires canadiennes, nous aidons à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les gens d’ici. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations communautaires, les Canadiens et Canadiennes ainsi que les partenaires, en vue de créer un avenir juste et durable.

