OPAS Rappel aux actionnaires

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 25 mai 2022 – 15h00

Chers actionnaires de TIVOLY

Si vous souhaitez apporter vos actions TIVOLY à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Holding TIVOLY, vous pouvez le faire jusqu’au 3 juin inclus.

Nous souhaitons également vous rappeler que l’offre étant réalisée selon la procédure simplifiée du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre ne sera pas réouverte.

Pour rappel, le prix offert de 42,05 € fait notamment ressortir une prime de :

de 106,1 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives (3 février 2022) ;

par rapport au de clôture avant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives (3 février 2022) ; de 111,5 % par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers mois précédant cette annonce ; et

par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des précédant cette annonce ; et de 105,6 % par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des six derniers mois précédant cette annonce.

Pour apporter à l’offre, vous pouvez soit retourner le formulaire de réponse à l’offre reçu de votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, etc.), soit directement vendre sur le marché vos actions Tivoly à 42,05 €. Nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier si vous souhaitez obtenir des précisions sur les modalités d’exécution de vos instructions.

Si vous n’avez pas encore reçu ce formulaire de réponse, sous forme papier ou électronique, nous vous invitons à vous rapprocher au plus vite :

- de votre intermédiaire financier si vous détenez vos titres TIVOLY au porteur ou au nominatif administré,

- de CACEIS Corporate Trust à ct-contact@caceis.com si vous détenez vos titres TIVOLY au nominatif pur.

AVERTISSEMENT

Ce document, publié à des fins d’information uniquement, ne constitue pas une offre au public. La Note d’information de Holding Tivoly, visée le 10 mai 2022 sous le n° 22-141 par l’AMF, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Holding Tivoly sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/) et de Holding Tivoly (https://holdingtivoly.fr/), et peuvent être obtenus sans frais auprès de Peugeot Frères Industrie (66, avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine ou opativoly@peugeot-freres.fr). La Note en réponse de Tivoly, visée le 10 mai 2022 sous le n° 22-142 par l’AMF, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Tivoly sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/) et de Tivoly (https://www.tivoly.com/), et peuvent être obtenus sans frais auprès de Tivoly (266, route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie).

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

E. FRANIAU J.GACOIN / V.BOIVIN

Directrice financière Groupe tivoly@aelium.fr

Evelyne.franiau@tivoly.com + 33 (0)1 75 77 54 65

+ 33 (0)4 79 89 59 59

Pièce jointe