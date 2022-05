Lerøy Seafood Group ASA: Bransjeforlik i sivilt konkurransesøksmål i USA

English Norwegian

Det vises til tidligere meldinger vedrørende gruppesøksmål i USA mot Lerøy Seafood AS, Lerøy Seafood USA Inc. og fem andre produsenter og/eller selgere av norsk oppdrettslaks (og noen av deres datterselskaper) (i fellesskap referert til som de "Saksøkte"), med påstander om konkurransebegrensende atferd. Selv om de Saksøkte avviser at det er grunnlag for påstandene og anser søksmålene som ubegrunnede, har samtlige av de Saksøkte som er involvert i gruppesøksmålet i saken mot direkte kjøpere, etter en obligatorisk meglingsprosess, godtatt et forlikstilbud fra de direkte kjøperne. Forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida. Det totale forliksbeløpet for alle de Saksøkte er USD 85 millioner.



Alle de Saksøkte avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende adferd og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse. Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har Lerøy Seafood AS, Lerøy Seafood USA Inc. likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld.

Informasjonen i denne meldingen er vurdert som innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen artikkel 7 og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen ble offentliggjort av Sjur S. Malm, CFO i Lerøy Seafood Group ASA, 25. mai 2022 kl. 17.30 CET.