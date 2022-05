Résultats du premier semestre 2021-2022

English French

Augmentation de 60% du résultat net semestriel à 117,8 M€

Le conseil d’administration du 25 mai 2022, présidé par Monsieur Daniel Derichebourg, a arrêté les comptes semestriels au 31 mars 2022. Au cours de cette séance, le Président Directeur Général s’est félicité de la capacité du groupe à intégrer rapidement ses acquisitions, comme le témoigne la contribution très positive d’Ecore aux résultats du semestre, qui se traduit par un EBITDA proforma2 sur 12 mois glissants de 559 M€.

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé du semestre s’élève à 2,5 milliards d’euros, en progression de 54% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation provient principalement de la division Services à l’Environnement (+70%), et dans une proportion moindre de la progression de la contribution du chiffre d’affaires de l’activité Multiservices (+9%).

(en milliers de tonnes) 31/03/2022 31/03/2021 Variation Ferrailles 2 395,5 1 998,3 19,9% Métaux non ferreux 396,0 322,1 22,9% Total volumes 2 791,5 2 320,4 20,3% (en millions d'euros) 31/03/2022 31/03/2021 Variation Ferrailles 1 003,7 578,7 73,4% Métaux non ferreux 916,3 505,6 81,2% Prestations 159,6 135,9 17,4% chiffre d'affaires Services à l'Environnement 2 079,6 1 220,3 70,4% chiffre d'affaires Multiservices 467,6 429,2 8,9% chiffre d'affaires Holding 0,5 0,5 0,0% Total chiffre d'affaires semestriel groupe Derichebourg 2 547,7 1 649,9 54,4%

Services à l’Environnement

Le volume de ferrailles commercialisées est en progression de 19,9%. Cette hausse s’explique par la consolidation des volumes d’Ecore. Hors cette contribution, les volumes traités par le Groupe sont en recul de l’ordre de 10%.

Cette diminution des volumes sous-jacents s’explique principalement par la baisse de la production automobile dans un contexte de manque de semi-conducteurs.

Le volume de métaux non ferreux commercialisés est en progression de 23%. Hors contribution d’Ecore, la tendance des volumes est à la stabilité par rapport à l’an passé.

Il convient de noter que les prix de presque tous les métaux non ferreux traités par le Groupe ont été orientés positivement sur le semestre.

Multiservices

Toutes les solutions proposées voient leur chiffre d’affaires progresser, de 8,9% au global, soit davantage que le marché :

Solution Tertiaires : + 4,3%

Solutions Industries : +42,3%, sous l’effet d’une remontée des cadences d’assemblage chez le principal client de la filiale Derichebourg Aeronautics Services

Sourcing RH : +7,4%

Espace Urbain : + 16,7%.

Ebitda courant1

L’Ebitda courant du premier semestre s’élève à 250,6 M€, en augmentation de 45,2% par rapport à l’an passé. Une amélioration des marges unitaires dans l’activité Recyclage, partiellement compensée par des augmentations de charge (énergie et carburants notamment), et la contribution d’Ecore expliquent l’essentiel de cette progression.

L’Ebitda courant proforma2 du groupe Derichebourg sur 12 mois glissants s’élève à 559 M€. Ce chiffre ne tient pas compte de l’effet des cessions d’actifs à venir dans le cadre des engagements pris devant la commission européenne.

Résultat opérationnel courant3

Après prise en compte de 76,2 M€ de dotation aux amortissements sur le semestre, le résultat opérationnel courant s’élève à 174,6 M€, en progression de 55,4% par rapport au premier semestre de l’an passé.

Résultat opérationnel

Les éléments non-récurrents du semestre concernent des coûts directement liés à l’acquisition d’Ecore pour 4,0 M€, la prise en compte de l’effet sur le résultat de la réévaluation de joint-ventures communes avec Ecore qui sont désormais intégrées (+1,4 M€), ainsi que l’anticipation du résultat de cession prévu d’une filiale, pour -0,4 M€.

Le résultat opérationnel s’élève à 171,3 M€ en progression de 48,3% par rapport à la période comparable de l’exercice précédent.

Résultat avant impôt

Après prise en compte de 11,3 M€ de frais financiers, et d’autres produits financiers pour 2,6 M€, le résultat avant impôt du Groupe s’élève à 162,5 M€, en progression de 49,2% par rapport à l’an passé.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Après prise en compte d’une charge d’impôt sur les sociétés de 45,5 M€, faisant ressortir un taux d’impôt sur les sociétés de 28%, le résultat net de l’ensemble consolidé est de 118,3 M€, dont 117,8 M€ revenant aux actionnaires de l’entité consolidante (soit +60% par rapport à l’an passé).

Prise de participation minoritaire dans Elior

La société a annoncé le 19 mai 2022 avoir signé un protocole d’accord avec BIM, contrôlée par Sofibim, holding du fondateur d’Elior Group (« Elior »), Robert Zolade et avec Gilles Cojan en vue d’une prise de participation minoritaire au capital d’Elior. Cette opération témoigne de la confiance de Derichebourg en Elior. Elle représente une réelle opportunité pour Derichebourg d’investir dans un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, jouissant d’un fort potentiel et d’une attractivité éprouvée.

Aux termes de cet accord, dont la réalisation définitive interviendra au plus tard le 30 juin prochain, Derichebourg va acquérir 14,7% auprès de BIM et de Gilles Cojan à un prix de 5,65€ par action Elior, assorti d’un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu’à 1,35€ par action basé sur l’évolution du cours de bourse d’Elior entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Derichebourg qui détenait déjà 4,9% verra ainsi sa participation portée à un total de 19,6% du capital d’Elior.

Derichebourg s’inscrit dans une logique d’implication actionnariale de long terme et de soutien à la stratégie mise en place par le Conseil d’Administration d’Elior.

Dans le cadre de cette prise de participation, Derichebourg bénéficiera de deux sièges au Conseil d’Administration d’Elior.

Derichebourg n’entend pas déposer d’offre publique sur le solde du capital d’Elior.

Perspectives

La volonté de l’Union Européenne d’être à la tête du mouvement de décarbonation de l’industrie déclenche des initiatives d’investissements en fours électriques chez plusieurs sidérurgistes européens, pour remplacer des haut-fourneaux, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. La consommation de matières premières issues du recyclage va augmenter dans le futur, alors que la collecte devrait peu varier, ce qui exercera une pression haussière sur le prix des ferrailles.

Derichebourg demeure très confiant dans l’avenir du métier du recyclage, et ses perspectives industrielles et financières. Les synergies commerciales et opérationnelles liées à l’acquisition d’Ecore sont devant nous, et les investissements engagés en Espagne vont entrer en production.

A court terme, la conjoncture économique actuelle est porteuse d‘ incertitudes sur la croissance, à cause des événements géopolitiques qui se déroulent en Europe depuis 3 mois. Un ralentissement de l’activité économique impacterait momentanément les résultats du groupe.

Dans l’activité Multiservices, le chiffre d’affaires devrait continuer à progresser grâce à une bonne dynamique commerciale. L’augmentation de la profitabilité au second semestre par rapport à l’an passé dépendra de la capacité à répercuter aux clients, ou à la base de coûts, l’augmentation des salaires. Les activités liées à l’aéronautique devraient continuer à s’améliorer.





COMPTE DE RESULTAT

(en millions d'euros) 31/03/2022 31/03/2021 Variation Chiffre d'affaires 2 547,7 1 649,9 54,4% dont Services à l'Environnement 2 079,6 1 220,3 70,4% dont Multiservices 467,6 429,2 8,9% Ebitda courant 250,6 172,6 45,2% dont Services à l'Environnement 232,0 153,3 51,4% dont Multiservices 23,8 24,0 (0,8%) Résultat opérationnel courant 174,6 112,3 55,4% dont Services à l'Environnement 170,0 107,1 58,8% dont Multiservices 11,5 11,6 (0,9%) Éléments à caractère non-courant, nets (3,3) 3,2 na Résultat opérationnel 171,3 115,5 48,3% Frais financiers nets (11,3) (7,2) 56,9% Autres éléments financiers 2,6 0,6 333,3% Résultat avant impôts 162,5 108,9 49,2% Impôts sur les bénéfices (45,5) (33,4) 36,2% Part du résultat des entreprises associées et co-entreprises 1,3 (0,8) na Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle (0,5) (1,1) (54,5%) Résultat net revenant aux actionnaires 117,8 73,6 60,1%





BILAN

(en millions d'euros) 31-03-22 30-09-21 Variation (%) Ecarts d'acquisition 496,9 266,2 Immobilisations incorporelles 6,0 5,6 Immobilisations corporelles 687,6 501,1 Droits d'utilisation 253,3 216,1 Actifs financiers 11,8 10,2 Participations dans les entreprises associées et les co-entreprises 11,4 12,5 Impôts différés 43,7 26,7 Autres actifs 0,0 0,4 Total actifs non courants 1 510,7 1 038,8 45,4 % Stocks et encours 302,5 136,6 Créances clients 570,6 396,6 Créances d'impôt 3,4 6,6 Autres actifs 112,6 78,5 Actifs financiers 23,5 19,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 374,5 787,5 Instruments financiers 1,5 0,1 Total actifs courants 1 388,6 1 425,2 (2,6 %) Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés 54,8 0,0 Total actif 2 954,1 2 464,0 19,9 %





(en millions d'euros) 31-03-22 30-09-21 Variation (%) Capitaux propres Groupe 773,3 703,1 Intérêts ne conférant pas le contrôle 5,5 3,8 Total capitaux propres 778,9 706,9 10,2 % Emprunts et dettes financières 825,5 826,0 Provision retraite et avantages similaires 48,1 44,1 Autres provisions 39,6 34,9 Impôts différés 28,1 25,5 Autres passifs 6,4 6,3 Total passifs non courants 947,8 936,8 1,2 % Emprunts et dettes financières 178,2 157,3 Provisions 8,5 2,3 Fournisseurs 684,8 374,2 Dettes d'impôts 12,0 7,1 Autres passifs 311,1 277,1 Instruments financiers 0,0 2,2 Total passifs courants 1 194,7 820,3 45,6% Total passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés 32,7 0,0 Total passif 2 954,1 2 464,0 19,9 %





EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET DU 30/09/2021 AU 31/03/2022

Endettement financier net 30 septembre 2021 195,7 EBITDA courant (250,6) Investissements 78,0 Frais financiers nets 11,3 Impôts sur les sociétés 35,3 Dividendes 51,1 Croissance externe 422,6 Dette nette liée aux actifs destinés à être cédés (14,2) Autres (1,8) Sous-total 331,7 Variation de BFR 97,7 Nouveaux droits d'utilisation IFRS 16 4,1 Endettement financier net 31 mars 2022 629,2











1 Ebitda courant = Résultat opérationnel courant + dotation nette aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation

2 Tenant compte d’une consolidation d’Ecore sur 12 mois

3 Résultat opérationnel courant : Résultat opérationnel +/- éléments non-courants





Pièce jointe