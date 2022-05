EssilorLuxottica: Assemblée générale 2022 d’EssilorLuxottica

English French Italian

Assemblée générale 2022 d’EssilorLuxottica

Toutes l es résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées

Dividende de 2,51 € par action

Les actionnaires peuvent choisir un versement du dividende en actions





Charenton-le-Pont, France (25 mai 2022 – 18:00 CET) – L’Assemblée générale annuelle d’EssilorLuxottica s’est tenue ce jour au Carrousel du Louvre, à Paris.

Les actionnaires d’EssilorLuxottica ont approuvé l’ensemble des 16 résolutions soumises par le Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, notamment la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux de l’entreprise.

Ils ont également ratifié la cooptation de Virginie Mercier Pitre en tant que nouvelle administratrice. Elle remplace Juliette Favre, représentante de l’association Valoptec, en tant que nouvelle Présidente de l’association indépendante des actionnaires salariés d'EssilorLuxottica.

« Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. Comme vous avez pu le constater ces dernières années, EssilorLuxottica a entrepris une aventure extraordinaire : nous structurons et simplifions l’entreprise afin de répondre aux besoins toujours plus importants de notre industrie. La récente intégration de GrandVision au sein d’EssilorLuxottica constitue une étape significative dans la construction d’une entreprise en réseau, au modèle ouvert et verticalement intégrée. Nous sommes engagés à faire croître l'industrie optique en créant de nouvelles catégories, en facilitant l'accès à la santé visuelle et aux lunettes, tout en nous positionnant sur de nouveaux marchés », a déclaré Leonardo Del Vecchio, Président d’EssilorLuxottica, après l’Assemblée générale annuelle.

Option pour le versement du dividende en actions

Par ailleurs, la résolution permettant aux actionnaires de recevoir en actions le dividende relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021 a été approuvée. Comme dûment constaté par le Conseil d’administration, le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 135,60 € par action.

Ce prix correspond à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Paris, lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende à distribuer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le tout arrondi au centime d'euro supérieur.





La date de détachement (« Ex date ») du dividende est fixée au 30 mai 2022 et la date d'enregistrement (« Record date ») au 31 mai 2022.





Les actionnaires pourront choisir le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 1er et le 15 juin 2022 inclus. Pour exercer cette option, les actionnaires devront envoyer leur demande aux intermédiaires financiers habilités (qui peuvent imposer une durée plus courte pour exercer l’option pour le paiement en actions, selon les délais de traitement). Pour les actionnaires détenant des actions au nominatif pur, la demande devra être adressée au mandataire de la Société (BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Pour les actionnaires qui n’auraient pas exercé cette option le 15 juin 2022 au plus tard (ou à la date imposée par leur intermédiaire financier habilité), le dividende sera payé intégralement en numéraire.

Une demande d’admission des actions nouvelles à la cotation sur le marché Euronext Paris sera effectuée. Les actions ordinaires nouvelles remises en paiement conféreront les mêmes droits que les actions anciennes et porteront jouissance courante, c’est-à-dire qu’elles donneront droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur date d’émission.

Si le montant du dividende pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces.

Le paiement du dividende ou le règlement-livraison des nouvelles actions pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions interviendra à compter du 21 juin 2022.

Les actionnaires peuvent consulter sur le site EssilorLuxottica.com les Questions-Réponses relatives au paiement du dividende en actions.

Calendrier

Date de détachement (« Ex date ») 1 : 30 mai 2022

(« Ex date ») : 30 mai 2022 Date d’enregistrement (« Record date ») 2 : 31 mai 2022

(« Record date ») : 31 mai 2022 Période d’exercice de l’option : du 1 er juin au 15 juin 2022 inclus

du 1 juin au 15 juin 2022 inclus Date de paiement : 21 juin 2022

Notes

1. Première date à partir de laquelle les actions EssilorLuxottica sont cotées sans droit au dividende.

2. Date à laquelle les positions sont arrêtées par le dépositaire central à la clôture

