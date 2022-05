EssilorLuxottica: Assemblea Annuale degli Azionisti 2022

English French Italian

Assemblea Annuale degli Azionisti 2022

• Approvate tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione

• Dividendo pari a 2,51 Euro per azione

• Gli azionisti possono optare per il pagamento del dividendo in azioni

Charenton-le-Pont, Francia (25 maggio 2022 – ore 18:00) – Si è tenuta oggi l'Assemblea Annuale degli Azionisti di EssilorLuxottica presso il Carrousel du Louvre a Parigi.

Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno approvato tutte le 16 delibere presentate dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, compresa quella relativa alla politica di remunerazione applicabile agli Amministratori Esecutivi della Società.

Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno anche ratificato la cooptazione di Virginie Mercier Pitre come nuovo Amministratore. Virginie Mercier Pitre sostituisce Juliette Favre, in rappresentanza dell'Associazione Valoptec, in qualità di nuovo Presidente dell'Associazione indipendente dei dipendenti-azionisti di EssilorLuxottica.

“Voglio ringraziare i nostri azionisti per tutto il loro supporto. Negli ultimi anni abbiamo condiviso lo straordinario percorso di EssilorLuxottica e l’obiettivo di dare vita a un’azienda unica, capace di rispondere alle crescenti esigenze del nostro settore. L’integrazione di GrandVision nella nostra famiglia rappresenta un passo importante verso la realizzazione della nostra visione di azienda aperta e a rete, integrata verticalmente e capace di generare crescita per l’intero settore attraverso lo sviluppo di nuove categorie di prodotto, di un miglior accesso alle cure delle vista e di nuovi mercati”, ha dichiarato Leonardo Del Vecchio, Presidente di EssilorLuxottica.

Opzioni per il pagamento del dividendo in azioni

É stata approvata la delibera che attribuisce agli azionisti la facoltà di percepire in azioni il dividendo finale da corrispondere per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Come debitamente riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione, il prezzo delle azioni di nuova emissione per il pagamento del dividendo è stato fissato a Euro 135,60 per azione.

Tale prezzo corrisponde al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato regolamentato di Euronext Paris nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell’Assemblea annuale degli Azionisti, meno l’importo del dividendo finale da distribuire per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, arrotondato al centesimo di euro superiore.





La data di stacco del dividendo finale è fissata al 30 maggio 2022 mentre la data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo è il 31 maggio 2022 (“record date”).





Gli azionisti avranno diritto di esercitare tale opzione tra il 1 giugno 2022 e il 15 giugno 2022. Per esercitare tale opzione, gli azionisti dovranno indirizzare la loro richiesta agli intermediari finanziari autorizzati (i quali possono stabilire un periodo più breve per l’esercizio dell’opzione in considerazione dei loro tempi di gestione). Per gli azionisti che detengono azioni in forma nominativa pura, la richiesta dovrà essere indirizzata all’agente della Società (BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Agli azionisti che non abbiano esercitato la loro opzione entro il 15 giugno (o entro il diverso termine stabilito dal proprio intermediario finanziario), il dividendo finale sarà pagato interamente in contanti.

Verrà presentata domanda di ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext di Parigi delle nuove azioni. Le nuove azioni ordinarie assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e avranno diritto al dividendo corrente (“jouissance courante”), ovvero conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.

Se l’importo del dividendo finale rispetto al quale l’opzione viene eventualmente esercitata non corrisponde a un numero intero di azioni, l’azionista riceverà un numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero inferiore più vicino, integrato da un conguaglio in contanti (“soulte”).

Il pagamento del dividendo o la consegna delle nuove azioni a seguito dell'esercizio dell'opzione avverrà a partire dal 21 giugno 2022.

Gli azionisti possono collegarsi al sito EssilorLuxottica.com per consultare il documento di Domande & Risposte dedicate al pagamento del dividendo in azioni.

Calendario

Data di stacco 1 : 30 maggio 2022

30 maggio 2022 Record Date 2 : 31 maggio 2022

31 maggio 2022 Periodo per l’esercizio del l'opzione: 1-15 giugno 2022

1-15 giugno 2022 Data del pagamento: 21 giugno 2022

Note

1 Primo giorno nel quale le azioni EssilorLuxottica sono negoziate senza diritto al dividendo finale.

2 Data limite per determinare la legittimazione al pagamento del dividendo sulla base delle posizioni accertate dal depositario centrale a chiusura mercato.

