Vincit Oyj

Yhtiötiedote 25.5.2022 kello 21:00

Vincit muuttaa taloustiedottamisen aikataulua vuonna 2022

Vincit muuttaa taloustiedottamisen aikataulua vuonna 2022 siten, että puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2022 julkaistaan torstaina 25.8.2022 aiemmin ilmoitetun torstain 28.7.2022 sijasta.

25.11.2021 tiedotetun taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti liiketoimintakatsaus tammi – syyskuu 2022 julkaistaan torstaina 27.10.2022.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi