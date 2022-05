French German

REDWOOD CITY, Californie, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc ., le leader des solutions de veille des données d'entreprise, a annoncé que des fournisseurs de premier plan de qualité et d'observabilité des données tels qu'Acceldata, Anomalo, Bigeye, Experian, FirstEigen, Lightup et Soda, ainsi que des partenaires industriels tels que Capgemini et Fivetran, se sont joints à Alation pour soutenir son Open Data Quality Initiative récemment lancée pour la pile de données moderne. Le programme offre aux clients la liberté de choix et la flexibilité lors de la sélection des meilleurs fournisseurs de qualité et d'observabilité des données afin de répondre aux besoins de leurs organisations modernes axées sur les données.



L'Open Data Quality Initiative a été conçue pour accélérer la gouvernance des données et l'accès à des analyses en libre-service de confiance pour une large gamme de consommateurs de données. La qualité des données est une priorité absolue pour les organisations qui automatisent les processus et créent de nouveaux produits et services à l'aide des données. L'Open Data Quality Framework (ODQF) d'Alation ouvre le catalogue de données Alation à tout fournisseur de qualité de données dans la pile de données moderne et offre aux équipes une ouverture et une interopérabilité inégalées qui répondent le mieux à leurs besoins.

« La qualité des données est un problème insoluble depuis des décennies », a commenté Sanjeev Mohan, récent vice-président de la recherche chez Gartner. « Les catalogues de données sont devenus la source incontournable pour découvrir, stocker et agir sur les métadonnées. En tant que tels, les catalogues de données sont bien positionnés pour résoudre le problème de la qualité des données aujourd'hui. La solution d'Alation est unique, car elle associe son catalogue de pointe à un choix de partenaires DQ parmi lesquels les clients peuvent choisir. Cette flexibilité fournit la solution la plus optimale pour un paysage de données et d'analyses variées. »

« Nos recherches montrent que la qualité des données est le problème de gouvernance des données le plus impactant auquel les organisations sont confrontées, touchant 89 % des participants à l'enquête », a affirmé Dave Menninger, vice-président principal et directeur de la recherche chez Ventana Research. « L'Open Data Quality Initiative d'Alation aidera les organisations à établir et à maintenir plus facilement la qualité et la confiance dans leurs données. »

« La qualité des données et l'espace d'observation des données évoluent rapidement. De nombreux fournisseurs ont développé des solutions qui répondent aux différents besoins uniques de nos clients », a commenté Raj Gossain , directeur des produits chez Alation. « L'avenir de la pile de données moderne est l'interopérabilité et la liberté de choix ; les organisations n'ont plus besoin d'investir dans un seul outil d'une seule entreprise. C'est précisément pour cela que nous créons un écosystème de partenaires de qualité et d'observation des données de premier ordre qui interagissent avec Alation. Le ODQF a été créé en tenant compte des besoins de nos clients. Ils ont désormais la possibilité de choisir un ou plusieurs fournisseurs de qualité et d'observabilité des données qui correspondent le mieux aux exigences de leur entreprise, tout en s'assurant que l'Alation est la seule source de référence pour leurs besoins complets en matière d'intelligence des données. »

Les partenaires ODQF d'Alation auront accès à un SDK de développeurs qui comprend une API ouvert, des documents facilement accessibles via un portail de développeurs et des tutoriels d'intégration partenaires avec les meilleures pratiques d'intégration. Cette intégration offre aux consommateurs de données un accès instantané aux règles de qualité des données, aux métriques et aux avertissements dont ils ont besoin pour le plus large éventail possible de fournisseurs, intégrés de manière transparente dans l'UX du catalogue de données d'Alation leader du marché.

Alation 2022.2 , disponible aujourd'hui, accélère les capacités de gouvernance des données. Le glossaire d'entreprise comprend des améliorations de l'interface utilisateur et de la découverte des glossaires et des termes commerciaux connexes. La plateforme de gestion au sein de l'application de gouvernance des données comprend de nouvelles actions en vrac pour l'attribution et le retrait de commandes ainsi que la mise à jour de champs personnalisés, facilitant la conformité et l'audit. La dernière version étend également le linéage automatisé au niveau des colonnes au serveur SQL afin d'aider à diagnostiquer les problèmes critiques.

« Chez Kestra Financial, nous devons avoir la certitude que nous fournissons des données fiables et dignes de confiance à tous ceux qui prennent des décisions fondées sur les données », a déclaré Justin Mikhalevsky, vice-président de la gouvernance et de l'analyse des données, Kestra Financial. « Nous sommes ravis de l'interopérabilité d'Alation avec Bigeye, car elle offre à tous les utilisateurs, et pas seulement aux ingénieurs de données dotés d'une expertise technique, un moyen facile de déterminer s'ils peuvent faire confiance aux données et de les utiliser immédiatement. »

Citations à l'appui des partenaires fondateurs et industriels :

« Acceldata soutient l'Open Data Quality Initiative d'Alation pour centraliser les meilleures informations d'observabilité des données dans Alation », a souligné Tristan Spaulding, chef de produit, Acceldata. « En tant que leader du secteur en matière d'observation multidimensionnelle des données, Acceldata intégrera une intelligence des données opérationnelles unique, y compris le linéage Airflow dans Alation, afin de permettre à nos clients communs d'éliminer les zones d'ombre des pipelines et d'améliorer la fiabilité des données à grande échelle. »

« Avec la croissance de la pile de données moderne, la qualité des données a le potentiel d'être le talon d'Achille d'une entreprise », a affirmé Elliot Shmukler, cofondateur et PDG d'Anomalo. « Nous sommes ravis d'être l'un des partenaires fondateurs de l'Open Data Quality Initiative d'Alation. Désormais, les entreprises peuvent configurer la surveillance des données pour n'importe quel tableau en cinq minutes ou moins en utilisant Anomalo et voir les résultats directement dans Alation. Cela permet à toute personne de l'équipe de vérifier que les données sont à jour, complètes, précises et cohérentes, et d'obtenir une analyse automatique des causes profondes pour comprendre tous les problèmes. »

« En tant qu'ancien scientifique spécialisé dans les données, je sais combien de temps peut être gaspillé et à quel point la confiance peut être perdue lorsque des données périmées ou endommagées ruinent la capacité d'une entreprise à faire confiance à ses analyses », a révélé Kyle Kirwan, PDG et cofondateur de Bigeye. « C'est pourquoi je suis vraiment ravi de l'intégration de Bigeye au sein d'Alation. Désormais, n'importe quel utilisateur de données peut instantanément savoir si les données sont obsolètes ou endommagées, avant de les utiliser, car Bigeye les vérifie automatiquement en ce qui concerne la fraîcheur, les valeurs aberrantes, les formats incorrects et plus de 60 autres caractéristiques en arrière-plan. »

« Nous sommes très favorables à l'Open Data Quality Initiative. Nos clients doivent être en mesure de gérer leurs produits de données, ce qui inclut de permettre aux consommateurs de données de disposer en libre-service de données fiables », a assuré Steve Jones, Enterprise vice-président, Collaborative Data Ecosystems, Capgemini. « Le catalogue est le point naturel pour que les consommateurs de données découvrent des données et rencontrent des problèmes avec les sources de données. Cette initiative d'Alation aide nos clients à devenir des entreprises axées sur les données et leur permet de collaborer en interne et en externe pour générer de nouvelles affaires. »

« Le catalogue de données est apparu comme l'un des composants les plus critiques de la pile de données moderne afin d'aider les organisations à bâtir un ensemble de données fiable, organisé et exploitable. La qualité des données est une pratique fondamentale ; lorsqu'elle est combinée avec le catalogue de données, elle booste la confiance, l'organisation et l'activation des données », a affirmé Ashley Knight, vice-président de la gestion des produits et du marketing chez Experian. « Experian s'est déjà associée à Alation et à un client stratégique pour permettre le profilage des données via la fonctionnalité existante d'Alation, et nous sommes impatients de continuer à nous associer à Alation dans le cadre de leur initiative de qualité des données ouvertes afin d'offrir aux clients la meilleure qualité de données de leur catégorie. »

« L'API de qualité des données d'Alation permettra au client d'exploiter tout outil de qualité des données de pointe sans verrouillage du fournisseur », a rapporté Angsuman Dutta, CTO, FirstEigen. « Le DataBuck de FirstEigen tirera parti de cette fonctionnalité pour communiquer des scores de confiance des données objectifs et des erreurs de données pour chaque table, automatiquement mesurés par nos algorithmes d'IA. DataBuck prendra également en charge les exigences de conformité réglementaire liées à la qualité des données, telles que les rapports CCAR, d'Alation à l'aide de cette API. »

«Fivetran est ravie d'être un partenaire industriel fondateur de l'Open Data Quality Initiative d'Alation », a annoncé Joseph DeBuzna, vice-président de la gestion des produits, des entreprises et des bases de données Fivetran . « Nous savons que la réussite et la productivité d'une ingénierie des données repose sur des données de qualité supérieure. Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle initiative car elle permettra aux clients de Fivetran et d'Alation de sélectionner les bons outils de qualité des données pour leurs organisations et d'accélérer le traitement des données. »

« Les données erronnées sont devenues un problème important pour les entreprises, créant des inefficacités opérationnelles et affectant les résultats commerciaux », a reconnu Manu Banzal, PDG de Lightup. « L'intégration de Lightup à Alation permet aux utilisateurs finaux d'évaluer la qualité des données à partir d'un emplacement central. Désormais, les analystes et les dirigeants peuvent faire confiance aux informations analytiques, sachant qu'elles sont aussi bonnes que les données qui les alimentent. L'intégration de Lightup résout les problèmes de données pour l'utilisateur final via Alation, permettant ainsi la confiance dans les données et les résultats commerciaux basés sur des données de qualité confirmées. »

« Le partenariat entre Alation et Soda apporte une approche intelligente à la gestion des données », a mentionné Maarten Masschelein, PDG et cofondateur de Soda. « Alation est alimentée par des informations automatisées sur la qualité des données de Soda, ce qui permet aux équipes gérant les données de trouver, de comprendre et de faire confiance facilement aux données dont elles ont besoin. Les tableaux de bord de données en temps réel permettent aux utilisateurs et aux producteurs de données d'analyser la santé de leurs données et leur linéage automatisé afin de résoudre les problèmes de qualité et d'accélérer considérablement l'analyse des causes profondes. »

En savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données , la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 350 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, American Family Insurance, Cisco, Exelon, 5th Third Bank, Finnair, Munich Re, NASDAQ, New Balance, Parexel, Pfizer, US Foods et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été nommée sur la liste des meilleurs lieux de travail du magazine Inc. et est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site alation.com

Pour tout complément d'information, veuillez contacter