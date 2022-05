Les Industries Dorel annonce les résultats de l’assemblée annuelle

English French

MONTRÉAL, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a le plaisir d’annoncer que tous les candidats aux postes d’administrateurs proposés à l’élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 12 avril 2022 ont été réélus en tant qu’administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui s’est déroulée aujourd’hui à Montréal.



À l’assemblée, un vote au scrutin a été tenu relativement à l’élection des administrateurs. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, les personnes suivantes ont été élues en tant qu’administrateurs de Dorel. Les résultats du vote sont les suivants :

Nom du candidat ou de la candidate Votes pour % de votes pour Abstentions % d’abstentions Martin Schwartz 53 693 478 97,16 1 571 388 2,84 Alan Schwartz 53 675 813 97,12 1 589 053 2,88 Jeffrey Schwartz 53 408 449 96,64 1 856 417 3,36 Jeff Segel 53 678 516 97,13 1 586 350 2,87 Maurice Tousson 53 666 039 97,11 1 598 827 2,89 Alain Benedetti 53 602 709 96,99 1 662 157 3,01 Norman M. Steinberg 52 789 218 95,52 2 475 648 4,48 Sharon Ranson 53 329 618 96,50 1 935 248 3,50 Brad A. Johnson 53 807 060 97,36 1 457 806 2,64

Les biographies des administrateurs se trouvent à la rubrique « Conseil d’administration » sur le site Web de Dorel à l’adresse www.dorel.com.

À l’assemblée, les actionnaires ont également reconduit le mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeurs de Dorel.

À l’assemblée, une résolution selon le modèle indiqué à l’annexe B de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Dorel datée du 12 avril 2022, approuvant une modification au régime d’unités d’actions différées de 2004 à l’intention des administrateurs de Dorel, a été adoptée par un vote au scrutin. Les résultats du vote sont les suivants :

Votes pour Votes contre Nombre % Nombre % 49 331 343 89,26 5 933 523 10,74

Également, une résolution selon le modèle indiqué à l’annexe C de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Dorel datée du 12 avril 2022, approuvant une modification au régime d’unités d’actions différées de 2009 à l’intention des membres de la haute direction de Dorel, a été adoptée par un vote au scrutin. Les résultats du vote sont les suivants :

Votes pour Votes contre Nombre % Nombre % 49 325 256 89,25 5 939 610 10,75

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, BebeConfort, Cosco et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,7 milliard de dollars US, compte environ 4 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

CONTACTS :

Saint Victor Investments Inc

Rick Leckner

(514) 245-9232

Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034