Banxa annonce des frais de passerelle de 0 % pour les utilisateurs de BitYard

SINGAPOUR, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette ère de popularité des cryptomonnaies, payer par carte pour en acheter engendre des frais de traitement, et même s'il ne sont peut-être pas si élevés que cela, à force, la somme n'est pas négligeable.



BitYard est une plateforme de cryptomonnaies à guichet unique et vise à offrir une variété de services destinés à simplifier l'expérience de trading et à créer la meilleure plateforme pour les traders novices et les investisseurs professionnels. Récemment, BitYard et Banxa, un partenaire tiers, ont proposé aux utilisateurs des activités gratuites de paiement par carte sur la plateforme. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les utilisateurs d'économiser de l'argent.

Lorsque les utilisateurs souhaitent acheter des cryptomonnaies, de nombreuses autres plateformes leur facturent généralement des frais de traitement supplémentaires, et ils doivent également payer des frais de traitement aux marchands de cartes de crédit pour avoir payé par carte. Outre le fait qu'ils s'ajouteront au taux de change, ils représenteront probablement près de 5 % des frais.

Bityard et ses partenaires tripartites offrent désormais une activité sans frais de transaction pendant une semaine pour les paiements, permettant aux utilisateurs d'économiser les frais de transaction chaque fois qu'ils achètent des cryptomonnaies avec une carte de crédit. Si l'utilisateur achète de la cryptomonnaie sur notre plateforme, non seulement il n'aura pas à payer de frais de transaction, mais il économisera également les frais facturés par les fournisseurs de cartes de crédit.

Banxa est une rampe full-stack de conversion de monnaie fiduciaire en cryptomonnaie Web3 et vice-versa, offrant les options de paiement les plus globales et locales à ses partenaires, garantissant les taux de conversion les plus élevés et alimentant certaines des plus grandes plateformes de cryptomonnaies du secteur dans les transactions de couche 2.

Banxa dispose des options de paiement les plus nombreuses du secteur.

Flexible : choisissez comment vous payez, avec un accès à plus d'options de paiement, y compris les virements bancaires directs et les transactions par carte. Achetez des cryptomonnaies à votre façon.

Sécurité : vos transactions sont sécurisées grâce à la détection complète des fraudes, à la vérification KYC et aux systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent qui vous protègent.

Plusieurs modes de paiement autorisés : PayID/Osko/NPP, POLi Payments (paiements en ligne), SEPA (virement bancaire), iDEAL (virement bancaire), Rapid Payments (virement bancaire), Interac (virement bancaire), PIX (virement bancaire)

BitYard est une plateforme d'échange de cryptomonnaies à guichet unique proposant les services les plus professionnels. Nous fournissons aux utilisateurs une solution de trading au comptant, des contrats pour différences (CFD), des contrats perpétuels inversés, des contrats perpétuels USDT, ainsi que des services de grid-trading et de copy-trading.

